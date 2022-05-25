Чем заменить поваренную соль, чтобы блюда остались вкусными

В Украине, да и некоторых странах Европы, может возникнуть дефицит соли. Это связано с остановкой крупнейшего предприятия "Артемсоль" в Донецкой области. Сейчас на полках магазинов этот продукт есть, но цена на него выросла в несколько раз. Эксперты рассказали, чем можно заменить соль во время приготовления блюд, чтобы они оставались вкусными.

Чем заменить поваренную соль (фото из открытых источников)

Сок лимона

В его составе есть большое количество витамина С, который положительно действует на организм. На самом деле, лимонный сок подойдет для салатов и мясных блюд, и сделает их не только вкусными, но и полезными.

Соевый соус

Заменить соль можно соевым соусом, в который входит соль, специи, а также минеральные вещества. Но выбирайте соус без консервантов и не перебарщивайте с ним в процессе приготовления блюд. Суточная доза — 2 ст. л. Он отлично подчеркнет вкус первых блюд, а также салатов и мяса.

Морские водоросли

В их составе содержится морская соль, придающая водорослям солоноватый вкус. А еще она богата на йод и витамины.

Чеснок

Если вы не знали, то этот овощ снижает потребность организма в соли и насыщает его витаминами и полезными веществами. Чеснок обладает целым рядом полезных свойств, в частности укрепляет иммунную систему. В процессе готовки можно использовать чеснок в порошке или сухие специи.

Уксус

Обычным уксусом можно заменить соль в салатах, а рисовым — в блюдах китайской кухни. Чтобы добавить аромата и смягчить вкус, смешайте его с травами.

Маринованные продукты

Можно также использовать маринованные продукты, например, огурцы, помидоры, грибы. Сам маринад можно добавить в суп или какой-нибудь гарнир.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что вреднее для здоровья — соль или сахар.

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