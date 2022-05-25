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Чем заменить поваренную соль, чтобы блюда остались вкусными

Эксперты рассказали, какими продуктами можно заменить поваренную соль в блюдах, чтобы они оставались вкусными

сегодня, 00:35 comments1343
Автор:

Светлана Шкурупий
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В Украине, да и некоторых странах Европы, может возникнуть дефицит соли. Это связано с остановкой крупнейшего предприятия "Артемсоль" в Донецкой области. Сейчас на полках магазинов этот продукт есть, но цена на него выросла в несколько раз. Эксперты рассказали, чем можно заменить соль во время приготовления блюд, чтобы они оставались вкусными.

Чем заменить поваренную соль, чтобы блюда остались вкусными

Чем заменить поваренную соль (фото из открытых источников)

Сок лимона

В его составе есть большое количество витамина С, который положительно действует на организм. На самом деле, лимонный сок подойдет для салатов и мясных блюд, и сделает их не только вкусными, но и полезными.

Соевый соус

Заменить соль можно соевым соусом, в который входит соль, специи, а также минеральные вещества. Но выбирайте соус без консервантов и не перебарщивайте с ним в процессе приготовления блюд. Суточная доза — 2 ст. л. Он отлично подчеркнет вкус первых блюд, а также салатов и мяса.

Морские водоросли

В их составе содержится морская соль, придающая водорослям солоноватый вкус. А еще она богата на йод и витамины.

Чеснок

Если вы не знали, то этот овощ снижает потребность организма в соли и насыщает его витаминами и полезными веществами. Чеснок обладает целым рядом полезных свойств, в частности укрепляет иммунную систему. В процессе готовки можно использовать чеснок в порошке или сухие специи.

Уксус

Обычным уксусом можно заменить соль в салатах, а рисовым — в блюдах китайской кухни. Чтобы добавить аромата и смягчить вкус, смешайте его с травами.

Маринованные продукты

Можно также использовать маринованные продукты, например, огурцы, помидоры, грибы. Сам маринад можно добавить в суп или какой-нибудь гарнир.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что вреднее для здоровья — соль или сахар.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/mozhno-zamenit-sol-kuhne-samye-prostye-dostupnye-1653407527.html
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