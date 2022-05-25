Чем заменить поваренную соль, чтобы блюда остались вкусными

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Светлана Шкурупий
В
Украине, да и некоторых странах Европы, может возникнуть дефицит соли. Это
связано с остановкой крупнейшего предприятия "Артемсоль" в Донецкой
области. Сейчас на полках магазинов этот продукт есть, но цена на него выросла
в несколько раз. Эксперты рассказали, чем можно заменить соль во время
приготовления блюд, чтобы они оставались вкусными.
Чем заменить поваренную соль (фото из открытых источников)
Сок лимона
В
его составе есть большое количество витамина С, который положительно действует
на организм. На самом деле, лимонный сок подойдет для салатов и мясных блюд, и сделает
их не только вкусными, но и полезными.
Соевый соус
Заменить
соль можно соевым соусом, в который входит соль, специи, а также минеральные
вещества. Но выбирайте соус без консервантов и не перебарщивайте с ним в
процессе приготовления блюд. Суточная доза — 2 ст. л. Он отлично подчеркнет
вкус первых блюд, а также салатов и мяса.
Морские водоросли
В
их составе содержится морская соль, придающая водорослям солоноватый вкус. А
еще она богата на йод и витамины.
Чеснок
Если
вы не знали, то этот овощ снижает потребность организма в соли и насыщает его
витаминами и полезными веществами. Чеснок обладает целым рядом полезных
свойств, в частности укрепляет иммунную систему. В процессе готовки можно
использовать чеснок в порошке или сухие специи.
Уксус
Обычным
уксусом можно заменить соль в салатах, а рисовым — в блюдах китайской кухни.
Чтобы добавить аромата и смягчить вкус, смешайте его с травами.
Маринованные продукты
Можно
также использовать маринованные продукты, например, огурцы, помидоры, грибы.
Сам маринад можно добавить в суп или какой-нибудь гарнир.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что вреднее для здоровья — соль или сахар.
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