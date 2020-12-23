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Чем заменить мясо без вреда для здоровья

Мясо является одним из основных поставщиков протеинов

сегодня, 14:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Если вы решили перейти на растительную пищу, тогда стоит заранее обдумать, какими продуктами вы будете заменять мясо, ведь оно ценный источник белка, антиоксидантов, клетчатки и других полезных веществ для организма. Расскажем вам о нескольких альтернативных вариантах.

Чем заменить мясо без вреда для здоровья

какие продукты заменяют мясо (фото из открытых источников)

Яйца

Этот продукт лидирует в списке товаров с высоким содержанием белка. Его часто включают в свой рацион спортсмены. Яйца содержат витамин В2, который помогает организму превращать съеденную пищу в энергию. А также этот продукт помогает нормализовать уровень холестерина в крови и укрепляет иммунитет. 

Чечевица

В составе этой бобовой культуры много протеина, клетчатки и других важных микроэлементов, поддерживающих работу организма. Всего лишь порция чечевицы в день (в качестве гарнира, в супе или салате) поможет контролировать уровень сахара в крови, предотвратить запоры и держать вес под контролем.

Рыба 

Морепродукты и рыба обеспечивают организм легкоусвояемым белком, который ничем не уступает мясному. В этих продуктах также много аминокислот и витаминов, которые поддерживают здоровье кожи, костей, волос и т. д.

Орехи

Диетологи говорят, что орехи — идеальный перекус для тех, кто хочет сохранить свое здоровье и молодость на долгие годы. В них много белка, антиоксидантов, витаминов А, С, а также кальция, магния, железа. Больше всего белков содержится в грецком орехе, немного меньше — в миндальном.

Грибы 

Эти продукты также являются надежными поставщиками белка, но каждый день употреблять их не стоит, потому что они трудно перевариваются и могут создать проблемы с пищеварением. Следует знать, что в лисичках и шампиньонах содержится меньше всего белка (около 9%).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты можно употреблять в любое время суток


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/20400-vosem-produktov-sposobnykh-zamenit-myaso
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