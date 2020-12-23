Чем заменить мясо без вреда для здоровья

Если вы решили перейти на растительную пищу, тогда стоит заранее обдумать, какими продуктами вы будете заменять мясо, ведь оно ценный источник белка, антиоксидантов, клетчатки и других полезных веществ для организма. Расскажем вам о нескольких альтернативных вариантах.

какие продукты заменяют мясо (фото из открытых источников)

Яйца

Этот продукт лидирует в списке товаров с высоким содержанием белка. Его часто включают в свой рацион спортсмены. Яйца содержат витамин В2, который помогает организму превращать съеденную пищу в энергию. А также этот продукт помогает нормализовать уровень холестерина в крови и укрепляет иммунитет.

Чечевица

В составе этой бобовой культуры много протеина, клетчатки и других важных микроэлементов, поддерживающих работу организма. Всего лишь порция чечевицы в день (в качестве гарнира, в супе или салате) поможет контролировать уровень сахара в крови, предотвратить запоры и держать вес под контролем.

Рыба

Морепродукты и рыба обеспечивают организм легкоусвояемым белком, который ничем не уступает мясному. В этих продуктах также много аминокислот и витаминов, которые поддерживают здоровье кожи, костей, волос и т. д.

Орехи

Диетологи говорят, что орехи — идеальный перекус для тех, кто хочет сохранить свое здоровье и молодость на долгие годы. В них много белка, антиоксидантов, витаминов А, С, а также кальция, магния, железа. Больше всего белков содержится в грецком орехе, немного меньше — в миндальном.

Грибы

Эти продукты также являются надежными поставщиками белка, но каждый день употреблять их не стоит, потому что они трудно перевариваются и могут создать проблемы с пищеварением. Следует знать, что в лисичках и шампиньонах содержится меньше всего белка (около 9%).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты можно употреблять в любое время суток.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!