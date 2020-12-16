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Пять продуктов, которые можно есть в любое время суток

Эти продукты богаты на витамины и полезные вещества

сегодня, 15:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Большинство продуктов следует употреблять в определенное время суток, чтобы они быстрее и легче усваивались, а также приносили организму максимальную пользу. Но из любых правил бывают исключения. Какие продукты можно употреблять, не глядя на часы?

Пять продуктов, которые можно есть в любое время суток

какие продукты можно есть в любое время суток (фото из открытых источников)

Кефир

Эксперты говорят, что кефир, выпитый утром, ускоряет метаболизм и насыщает организм, препятствуя перееданию. Также этот продукт можно употреблять в течение дня или перед сном, потому что кефир низкокалорийный, он утоляет голод, а входящий в его состав триптофан помогает расслабиться и способствует крепкому сну.

Авокадо

Этот экзотический фрукт содержит много витаминов, ценных веществ, антиоксидантов, поэтому полезен в любое время суток. Утром он помогает запустить обменные процессы в организме и придает энергии, а вечером — хорошо насыщает, очищает организм от шлаков, укрепляет нервную систему, препятствуя стрессу и бессоннице. 

Брокколи

Этот вид капусты также богат на полезные витамины и микроэлементы, но при этом брокколи низкокалорийная, поэтому ее можно употреблять и днем и вечером, не переживая за свою фигуру. Капуста благоприятно действует на организм, в частности успокаивает нервы и помогает нормализовать сон.  

Груша

Диетологи говорят, что груша — фрукт, который можно употреблять и утром, и вечером. Она улучшает работу пищеварения, избавляет от тяжести и других дискомфортных симптомов, а также очищает организм от вредных веществ. 

Козий сыр

Этот продукт является хорошим источником белка, который легко и быстро усваивается. Утром несколько кусочков козьего сыра улучшают пищеварение и прибавляют сил. А учитывая то, что этот сыр низкокалориен, его можно употреблять и вечером, не боясь лишних килограммов. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты нельзя есть несколько дней подряд. 


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/31919-bez-zapretov-5-produktov-kotorye-mozhno-est-v-lyuboe-vremya-sutok
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