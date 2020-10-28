Чем опасна нехватка углеводов для организма: отвечает эксперт

Большинство людей спешат исключить из своего ежедневного рациона так называемые плохие углеводы. Однако специалист по питанию Баварского центра потребителей Даниэла Крел рассказала, что этот компонент является крайне важным для нашего организма. Об этом пишет издание changeua.

Чем опасна нехватка углеводов для организма. Фото: unsplash

Эксперт перечислила несколько ключевых признаков, которые могут указывать на дефицит углеводов в организме.

Чувство слабости и усталости может быть вызвано тем, что организму не хватает глюкозы, от чего уровень сахара в крови значительно падает.

Постоянное желание что-нибудь скушать тоже может быть вызвано из-за того, что у человека нестабильный уровень сахара в крови.

А вот неприятный запах изо рта может возникнуть потому, что организму недостает углеводов, поэтому он начинает преобразовывать в них жировые запасы. В процессе этого начинают выделяться химические соединения под названием кетоны, которые могут стать причиной неприятного запаха изо рта.

Дефицит углеводов может негативно отразится на процессе пищеварения потому что клетчатка, которая в них содержится, необходима для нормальной работы пищеварительной системы.

А вот частые головные боли и недостаток концентрации могут появиться из-за нехватки глюкозы в организме, которую, как мы уже знаем, можно получить из углеводов. И низкий уровень сахара в крови зачастую становится причиной постоянных головных болей.

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