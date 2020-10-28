kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.10.2020

BTC/USD

13190.94

ETH/USD

385.22

LTC/USD

55.63

НБУ 28.10.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Чем опасна нехватка углеводов для организма: отвечает эксперт
commentss НОВОСТИ Все новости

Чем опасна нехватка углеводов для организма: отвечает эксперт

Люди, которые хотят похудеть, зачастую исключают из своего рациона якобы плохие углеводы

сегодня, 19:19
Автор:

Любовь Блажко

Большинство людей спешат исключить из своего ежедневного рациона так называемые плохие углеводы. Однако специалист по питанию Баварского центра потребителей Даниэла Крел рассказала, что этот компонент является крайне важным для нашего организма. Об этом пишет издание changeua.

Чем опасна нехватка углеводов для организма: отвечает эксперт

Чем опасна нехватка углеводов для организма. Фото: unsplash

Эксперт перечислила несколько ключевых признаков, которые могут указывать на дефицит углеводов в организме. 

Чувство слабости и усталости может быть вызвано тем, что организму не хватает глюкозы, от чего уровень сахара в крови значительно падает.

Постоянное желание что-нибудь скушать тоже может быть вызвано из-за того, что у человека нестабильный уровень сахара в крови.

А вот неприятный запах изо рта может возникнуть потому, что организму недостает углеводов, поэтому он начинает преобразовывать в них жировые запасы. В процессе этого начинают выделяться химические соединения под названием кетоны, которые могут стать причиной неприятного запаха изо рта.

Дефицит углеводов может негативно отразится на процессе пищеварения потому что клетчатка, которая в них содержится, необходима для нормальной работы пищеварительной системы. 

А вот частые головные боли и недостаток концентрации могут появиться из-за нехватки глюкозы в организме, которую, как мы уже знаем, можно получить из углеводов. И низкий уровень сахара в крови зачастую становится причиной постоянных головных болей. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, к чему приводит дефицит цинка в организме. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ