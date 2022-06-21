Чем можно заменить гречку в рационе: полезные альтернативы

Гречка — вкусный и полезный продукт, но сейчас она в дефиците. В некоторых торговых точках ее нет в продаже, а в магазинах, где остались запасы, цены на крупу существенно поднялись. Диетолог Оксана Скиталинская рассказала, чем же можно заменить гречку в рационе.

Альтернативы гречки (фото из открытых источников)

Эта крупа обогащена витаминами и полезными микроэлементами, которые очень нужны организму. В гречке содержатся сложные углеводы, которые имеют противовоспалительные свойства и насыщают организм магнием и калием. Но пока ситуация с продуктом не нормализуется, нужно знать, какими продуктами можно заменить гречку в рационе.

Эксперт рекомендует употреблять овсянку, которая по полезности максимально приближена к гречневой крупе. А на втором месте находится пшено, потому что в его составе также много питательных элементов.

Также в меню стоит добавить свеклу, морковь, различную зелень и яйца, потому что они хорошо дополнят витаминную тарелку.

Не менее полезным заменителем круп является и картофель, но лучше его запекать или варить в мундирах, тогда пользы для организма будет больше.

Напомним, что ажиотаж на самый популярный в Украине продукт гречку появился после того, как произошло полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Это привело к тому, что гречка стала стремительно пропадать из продуктовых полок в магазинах и супермаркетов, а там, где она еще есть – цена подпрыгнула в несколько раз. Цена может снизиться после того, как Украина сможет собрать новый урожай.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что гречневая крупа служит незаменимым продуктом для здорового питания. Ее включают в состав многих диет, поскольку она низкокалорийная и содержит много витаминов и ценных веществ. Но можно ли употреблять эту крупу каждый день?

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