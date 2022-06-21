logo

BTC/USD

20438.63

ETH/USD

1105.55

LTC/USD

52.39

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Чем можно заменить гречку в рационе: полезные альтернативы
commentss НОВОСТИ Все новости

Чем можно заменить гречку в рационе: полезные альтернативы

Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, чем можно заменить в рационе гречневую крупу: несколько альтернатив

сегодня, 00:35
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Гречка — вкусный и полезный продукт, но сейчас она в дефиците. В некоторых торговых точках ее нет в продаже, а в магазинах, где остались запасы, цены на крупу существенно поднялись. Диетолог Оксана Скиталинская рассказала, чем же можно заменить гречку в рационе.

Чем можно заменить гречку в рационе: полезные альтернативы

Альтернативы гречки (фото из открытых источников)

Эта крупа обогащена витаминами и полезными микроэлементами, которые очень нужны организму. В гречке содержатся сложные углеводы, которые имеют противовоспалительные свойства и насыщают организм магнием и калием. Но пока ситуация с продуктом не нормализуется, нужно знать, какими продуктами можно заменить гречку в рационе.

Эксперт рекомендует употреблять овсянку, которая по полезности максимально приближена к гречневой крупе. А на втором месте находится пшено, потому что в его составе также много питательных элементов.

Также в меню стоит добавить свеклу, морковь, различную зелень и яйца, потому что они хорошо дополнят витаминную тарелку.

Не менее полезным заменителем круп является и картофель, но лучше его запекать или варить в мундирах, тогда пользы для организма будет больше.

Напомним, что ажиотаж на самый популярный в Украине продукт гречку появился после того, как произошло полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Это привело к тому, что гречка стала стремительно пропадать из продуктовых полок в магазинах и супермаркетов, а там, где она еще есть – цена подпрыгнула в несколько раз. Цена может снизиться после того, как Украина сможет собрать новый урожай.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что гречневая крупа служит незаменимым продуктом для здорового питания. Ее включают в состав многих диет, поскольку она низкокалорийная и содержит много витаминов и ценных веществ. Но можно ли употреблять эту крупу каждый день? 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RVVb2FBM0zw&feature=emb_title&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!