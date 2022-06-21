Чем можно заменить гречку в рационе: полезные альтернативы

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Светлана Шкурупий
Гречка
— вкусный и полезный продукт, но сейчас она в дефиците. В некоторых торговых
точках ее нет в продаже, а в магазинах, где остались запасы, цены на крупу существенно
поднялись. Диетолог Оксана Скиталинская рассказала, чем же можно заменить
гречку в рационе.
Альтернативы гречки (фото из открытых источников)
Эта
крупа обогащена витаминами и полезными микроэлементами, которые очень нужны
организму. В гречке содержатся сложные углеводы, которые имеют
противовоспалительные свойства и насыщают организм магнием и калием. Но пока
ситуация с продуктом не нормализуется, нужно знать, какими продуктами можно
заменить гречку в рационе.
Эксперт
рекомендует употреблять овсянку, которая по полезности максимально приближена к
гречневой крупе. А на втором месте находится пшено, потому что в его составе
также много питательных элементов.
Также
в меню стоит добавить свеклу, морковь, различную зелень и яйца, потому что они
хорошо дополнят витаминную тарелку.
Не
менее полезным заменителем круп является и картофель, но лучше его запекать или
варить в мундирах, тогда пользы для организма будет больше.
Напомним,
что ажиотаж на самый популярный в Украине продукт гречку появился после того,
как произошло полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Это привело
к тому, что гречка стала стремительно пропадать из продуктовых полок в
магазинах и супермаркетов, а там, где она еще есть – цена подпрыгнула в
несколько раз. Цена может снизиться после того, как Украина сможет собрать новый
урожай.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что гречневая крупа служит
незаменимым продуктом для здорового питания. Ее включают в состав многих диет,
поскольку она низкокалорийная и содержит много витаминов и ценных веществ. Но
можно ли употреблять эту крупу каждый день?
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