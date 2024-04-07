Человек похудел на 153 килограмма: ему помогло одно правило

Страховой брокер из Германии Кристоф Вильгельм поделился своей историей, как он за два с половиной года потерял 153 килограмма. К похудению вес мужчины был почти 250 килограммов, однако благодаря своей диете он смог похудеть до 96.



Мужчина похудел на 153 килограмма. Фото из открытых источников

Кристоф Вильгельм рассказал, что его образ жизни долгое время не был здоров. Он почти не двигался: просыпался утром, садился в машину, стоявшую под его квартирой, работал в офисе и возвращался домой, где ужинал большими порциями.

"Раньше я ел очень много, особенно вечером. Хлеб или макароны с жирными соусами обычно запивал содовым и холодным чаем", — говорит 34-летний немец.

Кроме того, по дороге он делал перекус и покупал три пачки желейных мишек.

Однако немец изменил свою жизнь благодаря примеру сестры, отказавшейся от углеводов после рождения ребенка. По словам мужчины, сестра выглядела прекрасно, что побудило его также похудеть.

Кристоф создал свой план питания, а его главным правилом было низкое содержание углеводов – до 150 граммов в день. Вместо привычного ужина Кристоф начал есть салаты, омлеты и овощи с мясом. Кроме того, немец пил много воды – около восьми литров в день. По его словам, это было нормально для его веса.

Только в первый месяц диеты без физических упражнений Кристоф Вильгельм похудел на 40 килограммов. В целом же с ноября 2019 года по март 2021 года он потерял 153 килограмма и достиг желаемого веса в 96 килограммов. Кроме потери веса, изменился размер его одежды, а обувь стала на четыре размера меньше.





Сегодня Кристоф продолжает работать страховым брокером, а также обручился с девушкой, которую встретил во время потери веса. 34-летний мужчина иногда думает о том, чтобы сделать операцию из-за избытка кожи, однако пока не хочет хирургического вмешательства.

"Я думал о том, чтобы удалить ее из живота. Но это серьезное вмешательство. Она всегда напоминает мне о том, чего я достиг и чего я никогда не хочу повторять", — подчеркнул Кристоф Вильгельм.

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