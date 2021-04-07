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Чего не хватает организму, когда «тянет» на кислую еду

Эксперты рассказали, чего не хватает организму, когда возникает желание съесть кислый продукт

сегодня, 17:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди время от времени ловят себя на желании съесть или выпить что-то кисленькое. Но почему так происходит? О чем нам сигнализирует организм?

Чего не хватает организму, когда «тянет» на кислую еду

Почему хочется кислого / фото: GETTY IMAGES

Специалисты отмечают, что при желании съесть что-то кислое, нужно в первую очередь, пересмотреть свой рацион. "Тяга" к таким продуктам может указывать на следующие проблемы: 

Авитаминоз

У многих людей весной или осенью ухудшается самочувствие, они ощущают упадок сил и настроения. И причина может быть в авитаминозе, когда организму остро необходимые определенные микроэлементы и витамины. Об этой проблеме он может сигнализировать внезапной "тягой" к кисленькому. Также желание съесть, например, лимон может быть вызвано диетой, когда человек употребляет однотипную еду и практически отказывается от вкусовых добавок — соли, перца, специй.

ОРВИ или ОРЗ

Инфекционные заболевания требуют большого количества аскорбиновой кислоты, необходимой для выработки интерферона (он обеспечивает противовирусный иммунитет). Если в организме не хватает витамина С для борьбы с недугом, он подает сигнал в виде желания подкрепиться чем-то кислым. 

Беременность

У многих женщин в период беременности начинают меняться вкусовые пристрастия. И бывают случаи, когда резко хочется съесть какой-то кислый продукт, это совершенно нормально и со временем пройдет. 

Эксперты отмечают, что, если хочется кислых ягод и фруктов (клюквы, лимона, смородины), тогда организм посылает сигнал, что испытывает дефицит витамина С, который необходим ему для укрепления иммунитета и поддерживания сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чего не хватает организму, когда хочется чипсов, шоколада и картошки фри. 


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Источник: https://ural.aif.ru/health/esli_hochetsya_kislogo_chego_ne_hvataet_organizmu
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