Чай в пакетиках может быть опасен: почему от него стоит отказаться

Многие отдают предпочтение именно пакетированному чаю, который в свою очередь может быть опасен для здоровья. Поэтому медики рекомендуют отказаться от него совсем. Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Чай в пакетиках может быть опасен - фото из открытых источников

Во-первых, отмечают журналисты, для изготовления чая в пакетиках используют сырье не лучшего качества. И не стоит верить рекламе, в которой говорится о противоположном. Чай сомнительного качества вряд ли окажет позитивное влияние на организм.

Вторая, более веская причина, — сами пакетики изготавливаются из материалов, в которых содержатся вредные вещества. К примеру, чтобы они были устойчивыми к высоким температурам, пакетики пропитываются синтетическими смолами, предварительно растворив их в ацетоне либо спирте.

Авторы материала также обращают внимание, что производители часто делают чайный пакетик непрозрачным. А все потому, что его содержимым являются измельченные остатки, которые смешаны с чайной пылью. Туда же могут быть добавлены усилители вкуса, чтобы покупатель не заметил разницу.

Также пакетированный чай можно проверить на содержание красителей. Для этого стоит опустить его в стакан с холодной водой. Если он окрасится, значит там точно присутствуют красители, употребление которых вредно для здоровья.

Журналисты рекомендуют выбирать рассыпной чай, а также обращать внимание на листочки такой продукции. От них должен исходить яркий, при этом не резкий аромат. Цвет свежего чайного листа не должен быть ни тусклым, ни ярким.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось о пользе гречишного чая, как его правильно заваривать, чтобы сохранить витамины и полезные вещества.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!