Здоровье диета и питание
commentss НОВОСТИ Все новости

Чай может испортиться: первые признаки, которые должны насторожить

Даже сухой чай может потерять свой аромат и вкус

6 сентября 2025, 09:27
Важно обратить внимание на главные сигналы, которые указывают, что напиток уже не годится для употребления и даже может навредить.

Чай может испортиться: первые признаки, которые должны насторожить

Чай. Фото: из открытых источников

Чай не портится в классическом понимании этого слова, как, например, молоко или мясо. Однако, он может потерять свежесть, вкус и полезные свойства со временем.

Общие сроки хранения чая таковы: черный чай — хранится свежим до 2 лет. При надлежащем хранении некоторые черные чаи могут даже улучшаться с возрастом. Зеленый — имеет самый короткий срок хранения — до 6-12 месяцев после вскрытия упаковки. Белый чай — может храниться до 18 месяцев, а некоторые виды даже улучшаются с временем. Травяные чаи — обычно хранятся 6-12 месяцев после открытия упаковки.

Нудно отметить, что хранение чая очень важно, чтобы он не потерял аромат, вкус и полезные свойства. 

Вот основные правила: контейнеры — используйте герметичные контейнеры из металла, стекла или керамики. Избегайте пластиковых контейнеров, поскольку они могут влиять на вкус чая.

Место хранения — храните чай в темном, сухом и прохладном месте, подальше от источников тепла и влаги.

Избегание запахов — чай легко впитывает посторонние запахи, поэтому храните его подальше от сильных ароматов

К признакам, что чай испортился и его нельзя пить относят: потеря аромата или вкуса, изменение цвета листьев — если листья стали темно-коричневыми или серыми, это сигнал старения или порчи, появление плесени или неприятного запаха, наличие насекомых или других вредителей.

Если чай хранился вблизи специй или сильно пахнущих продуктов, он может впитывать чужой запах, хотя технически он не испортится.

Читайте также на портале "Комментарии" — различные исследования подтверждают, что чай, богатый антиоксидантами и природными противовоспалительными веществами, может существенно уменьшать риски преждевременной смерти, а также развития таких болезней, как рак и диабет. Впрочем, влияние этих полезных свойств на организм при добавлении сахара или искусственных заменителей сахара до сих пор является предметом научных прений.




Источник: https://www.marthastewart.com/how-long-does-tea-last-7495971?utm_source=chatgpt.com
