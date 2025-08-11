Чай принесет гораздо больше пользы, если отказаться от одной привычки: о чем речь

Различные исследования подтверждают, что чай, богатый антиоксидантами и природными противовоспалительными веществами, может существенно уменьшать риски преждевременной смерти, а также развития таких болезней, как рак и диабет. Впрочем, влияние этих полезных свойств на организм при добавлении сахара или искусственных заменителей сахара до сих пор является предметом научных прений.

Недавнее масштабное исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, рассмотрело этот вопрос на основе данных из крупнейшей в Великобритании базы UK Biobank. В анализе принимали участие 195 361 участник от 37 до 73 лет, информация об их пищевых привычках, в частности о потреблении чая с сахаром, без него или с искусственными подсластителями, была собрана в 2009–2012 годах.

Ученые распределили участников на четыре категории: не употребляющие чай; пьющие его без добавок; кто добавляет сахар; и кто использует искусственные подсластители. Важно, что люди, комбинировавшие разные типы подсластителей, не входили в анализ. Большинство — более 81% — предпочитали натуральный несладкий чай, тогда как 12,2% добавляли сахар и 6,2% пользовались искусственными заменителями.

В течение среднего периода наблюдения в 13,6 года было зафиксировано 11 718 смертей, из которых 6415 были вызваны онкологическими заболеваниями, а в 2202 — болезнями сердца и сосудов. После учета различных сопутствующих факторов исследователи обнаружили, что употребление несладкого чая связано с заметным снижением риска смерти. Лучший эффект наблюдался у тех, кто ежедневно выпивал от 3,5 до 4,5 чашек — у них риск преждевременной смерти был на 20% ниже по сравнению с теми, кто не употреблял этот напиток.

Кроме того, в этой категории снизилась вероятность смерти от рака на 14% и сердечно-сосудистых болезней на 27%. Наибольшая польза была замечена среди физически активных участников, не страдающих диабетом, и у представителей белой расовой группы.

В то же время, в случае потребления чая с добавлением сахара или искусственных подсластителей подобных положительных результатов не выявили. Разницы в рисках смертности, онкологии или сердечно-сосудистых заболеваний статистически не были зафиксированы — ни при умеренном, ни при большом употреблении таких напитков.

Таким образом, авторы исследования делают вывод: чтобы сохранить защитные свойства чая, следует избегать добавления любых подсластителей. Для максимального оздоровительного эффекта лучше всего употреблять этот напиток в чистом виде, особенно если цель снизить риск развития серьезных болезней.

