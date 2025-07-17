Беспрецедентная угроза: любимый среди многих подсластитель убивает мозг

Искусственный подсластитель эритритол, часто используемый в газированных напитках, протеиновых снеках и даже зубной пасте, может оказать опасное влияние на сосуды головного мозга — об этом предупреждают ученые из Университета Колорадо в Боулдере.

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Согласно новому исследованию, опубликованному в издании Earth, команда ученых под руководством профессора Кристофера ДеСуза обнаружила, что даже небольшая доза эритритола может нарушить функционирование клеток, выстилающих стенки кровеносных сосудов мозга.

"Мы наблюдали значительное снижение активности фермента, отвечающего за синтез оксида азота — важного вещества, которое расширяет сосуды и улучшает кровоток", — сообщил профессор ДеСуза.

Под влиянием подсластителя сосуды теряют способность нормально расширяться, а затем получают сигнал к дальнейшему сужению из-за возрастания уровня белка эндотелина-1. Это создает условия для тромбообразования и увеличивает риск инсульта.

Исследователи провели эксперименты не только в лаборатории, но и наблюдали более 4000 человек в США и Европе. Выяснилось: у тех, у кого был повышен уровень эритритола в крови, в течение трех лет чаще случались инсульты и сердечные приступы — независимо от пола или наличия других болезней.

"Если ваши сосуды сужены, а способность к расщеплению тромбов снижена — риск инсульта существенно возрастает", — объяснила Оберн Берри, первый автор исследования.

Особое беспокойство вызывает то, что эритритол может проникать в мозг, в отличие от других подсластителей, а также кратковременное влияние изменяет реакцию клеток. Хотя исследование длилось всего три часа, ученые предупреждают: ежедневное употребление таких доз потенциально опасно.

"Распространено убеждение, что некалорийные подсластители вполне безопасны — под вопросом. Мы советуем внимательно следить за их потреблением", — резюмирует профессор ДеСуза.

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