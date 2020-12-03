Белый Бык не одобрит: каких блюд не должно быть на новогоднем столе

На пороге Новый 2021 год, который пройдет под знаком Белого металлического Быка. Чтобы заручиться его сильной поддержкой, нужно правильно его встретить и задобрить. А для этого важно знать, какие блюда можно ставить на новогодний стол, а какие — нельзя.

что нельзя ставить на новогодний стол-2021 (фото из открытых источников)

Известно, что символ 2021 года олицетворяет собой силу, власть, благополучие и успешные начинания, поэтому очень надеемся, что в грядущем году нас ждут только хорошие новости и радостные моменты.

Итак, чтобы заручиться поддержкой Быка, нужно не только придерживаться правил украшения дома, но еще и правильно накрыть стол. Каких блюд не должно быть в новогоднюю ночь?

Блюда из говядины

Поскольку символом 2021 года является Бык, то блюда из говядины будут неуместны на празднике. Воздержитесь от шашлыков, стейков, говяжьего языка и прочих мясных блюд. Хорошей альтернативой может стать свинина, птица и рыба.

Холодец и студень

Для приготовления этих блюд часто используют туши быка, в частности копыта, уши и т. д., поэтому их стоит заменить, например, на мясо свинины или курицы.

Блюда красного цвета

Все знают о том, что Бык недолюбливает красный цвет, потому что он вызывает у него злость, агрессию и ярость. Учитывая эту информацию, постарайтесь ограничить количество красных блюд у себя на столе, чтобы символ 2021 гол принес в ваш дом удачу, счастье и благополучие.

Крепкий алкоголь

В новогоднюю ночь стоит отказаться от употребления крепких алкогольных напитков (коньяка, виски, водки и самогона). Хорошей альтернативой этим напиткам станет вино, шампанское или ликеры. Главное — соблюдайте меру!

А чем же порадовать Быка? По словам астрологов, на новогоднем столе должны быть свежие овощные и фруктовые салаты, соленья, сырные тарелки, а также различные десерты. Из напитков поставьте на стол компот или отвар из натуральных трав.

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