Батат или картофель: какой овощ полезнее для организма

Картофель давно занимает на нашем столе почетное место, ведь из него получается очень вкусный и сытный гарнир. А вот батат менее популярен, хотя его называют полезным аналогом картофеля. Какой же овощ лучше?

Картофель и батат / Фото: shutterstock.com

Эксперты отмечают, что картофель является ценным источником витаминов С и группы В, а также в нем много калия, фосфора, магний, рибофлавина и других минералов. Также в этом овоще есть антиоксиданты, которые защищают клетки организма от повреждений и замедляют процессы старения. Еще в клубнях содержится так называемый "устойчивый" крахмал, который, как и клетчатка, помогает нормализовать уровень сахара в крови, предотвращая развитие сахарного диабета.

Еще одним преимуществом картофеля является высокое содержание калия, который в организме выполняет множество важных функций, в частности поддерживает работу сердечно-сосудистой и нервной систем.

Батат же богат на витамины А и Е, а также мощные антиоксидантные вещества, которые защищают организм от развития опасных заболеваний, в том числе онкологии. Также же он содержит много клетчатки, которая улучшает пищеварение и очищает сосуды от "плохого" холестерина. Еще активные вещества в батате благоприятно воздействуют на нервную систему, повышая концентрацию и улучшая память.

Так все же какой овощ полезнее? Эксперты отмечают, что картофель и батат, несмотря на то, что их часто сравнивают, не являются "родственниками", поскольку относятся к разным семействам (картофель — к пасленовым, а батат — к вьюнковым). Но по содержанию полезных веществ все же выигрывает батат, в его составе есть медленные углеводы, которые хорошо насыщают, снижают риск переедания и не провоцируют скачки сахара в крови.

При этом, эксперты заявили, что эти овощи не могут быть полноценной заменой друг другу и чтобы организм ни в чем не нуждался, рацион должен быть разнообразным.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в чем самая главная опасность картофеля.

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