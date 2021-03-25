logo
Русский Українська

BTC/USD

51299.33

ETH/USD

1584.88

LTC/USD

171.41

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Батат или картофель: какой овощ полезнее для организма
commentss НОВОСТИ Все новости

Батат или картофель: какой овощ полезнее для организма

И в картофеле, и в батате много витаминов и минералов

сегодня, 13:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Картофель давно занимает на нашем столе почетное место, ведь из него получается очень вкусный и сытный гарнир. А вот батат менее популярен, хотя его называют полезным аналогом картофеля. Какой же овощ лучше?

Батат или картофель: какой овощ полезнее для организма

Картофель и батат / Фото: shutterstock.com

Эксперты отмечают, что картофель является ценным источником витаминов С и группы В, а также в нем много калия, фосфора, магний, рибофлавина и других минералов. Также в этом овоще есть антиоксиданты, которые защищают клетки организма от повреждений и замедляют процессы старения. Еще в клубнях содержится так называемый "устойчивый" крахмал, который, как и клетчатка, помогает нормализовать уровень сахара в крови, предотвращая развитие сахарного диабета. 

Еще одним преимуществом картофеля является высокое содержание калия, который в организме выполняет множество важных функций, в частности поддерживает работу сердечно-сосудистой и нервной систем.

Батат же богат на витамины А и Е, а также мощные антиоксидантные вещества, которые защищают организм от развития опасных заболеваний, в том числе онкологии. Также же он содержит много клетчатки, которая улучшает пищеварение и очищает сосуды от "плохого" холестерина. Еще активные вещества в батате благоприятно воздействуют на нервную систему, повышая концентрацию и улучшая память.

Так все же какой овощ полезнее? Эксперты отмечают, что картофель и батат, несмотря на то, что их часто сравнивают, не являются "родственниками", поскольку относятся к разным семействам (картофель — к пасленовым, а батат — к вьюнковым). Но по содержанию полезных веществ все же выигрывает батат, в его составе есть медленные углеводы, которые хорошо насыщают, снижают риск переедания и не провоцируют скачки сахара в крови. 

При этом, эксперты заявили, что эти овощи не могут быть полноценной заменой друг другу и чтобы организм ни в чем не нуждался, рацион должен быть разнообразным. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в чем самая главная опасность картофеля.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/chem-batat-poleznee-kartofelya/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ