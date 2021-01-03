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Аромат ванили, известный многим – искусственный

Синтетические молекулы vanillin и ethyl vanillin ответственны за «съедобные» ноты во многих парфюмерных композициях и делают ароматы приторными

сегодня, 03:55
Автор:

Ольга Чародий

Выяснилось, что на самом деле мало кому известен аромат настоящей ванили.

Аромат ванили, известный многим – искусственный

Фото: kolobok.ua

Все дело в том, что ваниль — дорогой и сложный в обработке ингредиент. Чтобы получить хотя бы 7 грамм экстракта ванили, нужно 9 кг стручков растения. Объем производства натуральной ванили и экстрактов из неё покрывает 0,1% потребности в ванильном аромате, остальные 99,9% приходятся на долю искусственного аналога. Синтетические молекулы vanillin и ethyl vanillin ответственны за "съедобные" ноты во многих парфюмерных композициях и делают ароматы приторными.

Настоящая ваниль не имеет удушливого сладкого аромата, а обладает пряным, амброво-древесным, густым и даже слегка ликерным ароматом. Она совсем не похожа на сладкий искусственный ванилин, с которым ассоциируется у нас запах ванили.

Напомним, отказ от многих продуктов питания приводит к тому, что наш ежедневный рацион включает в себя всего 5-10 блюд, индивидуально подобранных по вкусу. Но не забывайте о разнообразии. Фиолетовый картофель. Такой картофель содержит меньше крахмала и благотворно влияет на пищеварение. Поэтому тем, кто придерживается правильного питания и старается исключить крахмалосодержащие продукты, можно не переживать на этот счет. К тому же фиолетовый картофель богат антиоксидантами, так что он замедляет процессы старения. Топинамбур. Этот продукт содержит инулин, который часто используют в качестве пребиотика, который помогает сохранить благотворную для полезных бактерий среду в кишечнике. Топинамбур можно добавлять в соки и смузи: таким образом все его полезные свойства сохранятся.




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Источник: http://my-power.info/
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