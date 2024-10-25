Алкоголь и диета: сколько калорий содержится в разных алкогольных напитках

Алкогольные напитки могут являться источником значительного количества калорий. Понимание того, какие напитки содержат больше и меньше калорий, может помочь сделать более обоснованный выбор, особенно для тех, кто следит за своим весом или здоровьем, сообщает портал “Комментарии”.



Иллюстративное фото

Больше калорий в алкоголе

Коктейли: многие коктейли содержат большое количество калорий из-за добавления сахара, сиропов и других ингредиентов. К примеру, Пина Колада может содержать до 500 калорий на порцию. Другие популярные коктейли, такие как Маргарита и Май Тай, могут содержать более 300 калорий на порцию.

Ликеры: ликеры, такие как Бейлис или Калуа, содержат много сахара и, соответственно, калорий. Одна порция (30 мл) может содержать около 100 калорий.

Пиво: темное пиво и пиво с высоким содержанием алкоголя могут содержать до 250 калорий на порцию (примерно 355 мл). Даже обычное пиво может содержать около 150 калорий в порцию.

Меньше всего калорий в алкоголе

Вино: Сухое белое вино, такое как Совиньон Блан или Пино Гриджио, содержит около 120 калорий на порцию (150 мл). Красное вино, такое как Каберне Совиньон, содержит чуть больше калорий, но все еще остается относительно низкокалорийным выбором.

Легкое пиво: легкое пиво содержит около 95 калорий в порцию (355 мл). Это делает его одним из менее калорийных вариантов среди пива.

Напитки с низкокалорийными миксерами: Напитки, такие как водка с содовой или текила с лаймом, содержат около 100 калорий на порцию (30 мл спиртного миксера). Важно выбирать миксеры без добавления сахара, чтобы сохранить низкое содержание калорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых опасных сочетаниях с алкоголем.



