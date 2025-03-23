Ваш вес тайно увеличивается, если употреблять эти 9 продуктов

Даже если вы радикально изменили свой рацион, все равно могут быть продукты и напитки, которые скрыто увеличивают ваш вес. Речь идет о некоторых видах продуктов, которые содержат лишние калории, жиры и добавленные сахара, которые могут повлиять на набор весов вместо потери, отмечает издание Eatthis.

Эти продукты провоцируют лишний вес. Фото: УНИАН

Именно эти 9 наиболее распространенных продуктов и напитков, которые могут помешать вам достичь желаемой формы.

Ароматизированный йогурт

Йогурт – это полезный продукт, обеспечивающий организм белком, кальцием и пробиотиками. Однако в ароматизированных вариантах часто содержится большое количество добавленного сахара. Исследование, опубликованное в журнале Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, показывает четкую связь между чрезмерным потреблением сахара и увеличением жировых отложений, в частности, в области живота. Лучше выбирать натуральный греческий йогурт или ароматизированные варианты без сахара.

Завтрак из хлопьев

Многие виды хлопьев перегружены дополнительным сахаром и не содержат достаточно клетчатки или белка. Отсутствие белка может вызвать чувство голода и привести к перееданию. Согласно журналу Journal of Nutrition, люди, не потребляющие достаточно белка, имеют больший риск набора веса. Также отсутствие клетчатки может усугубить чувство сытости. При выборе хлопьев ищите варианты с низким содержанием сахара, но с высоким содержанием клетчатки и белка.

Булочки и хлебобулочные изделия

Продукты из белой муки могут способствовать набору веса из-за отсутствия клетчатки, которая помогает ощущать сытость после еды. Кроме того, клетчатка важна для здоровья кишечника, и исследования показывают, что правильный микробиом способствует контролю веса.

Смузи

Ингредиенты в полосе могут сделать его либо очень полезным, либо высококалорийным и сладким. Если смузи содержит добавленные сладкие йогурты или слишком много растительного масла, он может стать калорийной бомбой. Чтобы избежать этого, готовьте смузи с белками, клетчаткой и низким содержанием жира.

Смеси из сухофруктов

Хотя смеси из сухофруктов могут быть полезны благодаря содержанию клетчатки и антиоксидантов, они часто содержат дополнительный сахар, особенно если в составе есть шоколад или другие сладкие ингредиенты. Это может увеличить количество калорий без того чтобы вы этого заметили.

Газированная вода

Многие не осознают, насколько вредна ежедневная привычка пить газировку с большим содержанием сахара. В некоторых случаях вы можете потреблять втрое больше сахара, чем рекомендовано, что оказывает непосредственное влияние на ваш вес и здоровье сердца.

Батончики мюсли

Несмотря на то, что некоторые батончики мюсли позиционируются как здоровые, часто содержат много сахара и калорий. Если вы перекусываете ими, заменяя полноценный завтрак, это может привести к набору лишних килограммов.

Алкоголь

Если вы часто потребляете алкоголь, даже здоровое питание может не помочь вам сбросить вес. Алкоголь содержит значительное количество калорий и сахара, что может способствовать накоплению лишних килограммов, особенно если вы часто пьете на вечеринках или после работы.

Обезжиренные или "диетические" продукты

Некоторые обезжиренные продукты могут содержать большее количество добавленного сахара, чтобы компенсировать отсутствие жира, что может привести к набору веса. Это касается таких продуктов как обезжиренное мороженое, заправки для салатов и йогурты.

Если вы хотите контролировать свой вес, важно внимательно выбирать продукты, учитывая их состав во избежание скрытых калорий и сахаров.

Портал "Комментарии" уже писал, что снижение веса может быть сложным процессом, и многие люди сталкиваются с так называемым "плато веса", когда вес перестает снижаться, несмотря на все усилия. Это может быть очень демотивирующим, но понимание причин этого явления и способов его преодоления может помочь вам снова начать худеть.