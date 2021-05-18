Гипотонией, или артериальной гипотензией называют состояние человеческого организма, когда артериальное давление снижается в сравнении с общепринятым, нормальным показателем. Для нее характерно снижение артериального давления ниже 90/60 мм рт. ст.



Как поднять давление - фото из открытых источников

Главной причиной, почему давление может снижаться, является расширение сосудов, в результате чего кровоснабжение органов и тканей нарушается.

Гипотонию связывают с заболеваниями ЖКТ, центральной нервной или сердечно-сосудистой системы, нарушениями в работе эндокринной системы. Среди причин сниженного давления также выделяют депрессивное состояние, длительный стресс, нагрузки (как физические, так и умственные), гормональный сбой.

Симптомы гипотонии

Пониженное артериальное давление, или гипотония не несет угрозы здоровью человека в такой мере, как гипертония (повышенное давление). Однако это явление также может доставлять весьма неприятные ощущения.





Помимо показателей на тонометре, определить наличие гипотонии можно с помощью следующих симптомов:

- ощущение усталости,

- потливость;

- головокружение;

- озноб;

- изредка обмороки;

- снижение работоспособности;

- апатия;

- слабость или сонливость;

- расстройства ЖКТ, в частности тошнота.

Как правильно измерять артериальное давление

Чтобы узнать склонность организма к повышенному или пониженному давлению, специалисты рекомендуют мерить его два раза в день — с утра и вечером на протяжении приблизительно недели. Делать это нужно сидя, отдохнув перед этим 5-10 минут. Наиболее точный результат получится, если сделать это два-три раза, сохраняя минутный интервал. Если значение на тонометре после первых двух измерений одинаковое, третий раз измерять давление не нужно. Если же все три показателя отличаются, тогда берут среднее значение.

Прежде чем приступить к лечению гипотонии, нужно определить ключевую причину снижения артериального давления. Схема лечения должна быть комплексной и учитывать особенности проявлений и самого организма.

В процессе лечения может использоваться комплекс оздоровительно-лечебных мероприятий, включая психотерапию, работу по возобновлению дисбаланса вегетативной системы, назначение определенных лекарственных препаратов.





Важно понимать, что гипотония — это расширение сосудов во время нормального биения сердца, поэтому поднять артериальное давление поможет то, что стимулирует работу сердца. Существует несколько методов, как это сделать, но отметим, что их действие непродолжительно. Если на протяжении длительного времени вы ощущаете вышеперечисленные симптомы, стоит обратиться к специалисту, чтобы понять, нуждаетесь ли вы в медицинской помощи.

Как быстро поднять давление

Из продуктов питания это помогут сделать:

- кофе

- соленый огурец

- сельдь

- гранатовый сок

- черный шоколад

- сухофрукты

- вода

- чай

Другие методы поднять давление:

- прием контрастного душа

- гимнастика

- щепотка соли под язык

Травяные средства для повышения давления

Многие специалисты для повышения артериального давления советуют принимать такие средства на основе лекарственных растений:

- настойка женьшеня (ее нужно принимать в течение месяца, употребляя по 15 капель перед приемом пищи);

- настойка пустырника или валерианы;

- сок алоэ (его необходимо принимать двухнедельным курсом по две чайные ложки в день — утром сразу после и вечером — перед сном);

- березовый сок (в сезон его рекомендуют пить по стакану в день).





Профилактика гипотонии

Для того, чтобы гипотония не развивалась, специалисты советуют соблюдать некоторые правила профилактики ее появления и следовать здоровому образу жизни, а именно:

- следить за питанием (оно должно быть полноценным);

- соблюдать режим сна;

- повышать дневную физическую активность;

- пить как можно больше воды, особенно в жаркую погоду;

- по долгу не принимать горячую ванну;

- как можно больше времени проводить на свежем воздухе;

- отказаться от вредных привычек (курение, употребление алкогольных напитков);

- следить за показателями тонометра и регулярно посещать специалистов.

В материале интернет-издания “Комментарии” вы можете прочитать, как грибы влияют на артериальное давление, а также о напитке, который способствует снижению давления.





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