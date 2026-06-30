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Тепер ви знаєте, що називають ягодою довголіття: її потрібно їсти прямо зараз

Хімічний склад і біологічна цінність сезонної полуниці, вирощеної просто неба під природним сонцем, кардинально відрізняються від тієї, яку ми бачимо на полицях супермаркетів посеред зими

30 червня 2026, 06:52
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Кравцев Сергей

Полуниця – це не лише неперевершений солодкий смак дитинства, а й найсильніший природний щит нашого організму.

Тепер ви знаєте, що називають ягодою довголіття: її потрібно їсти прямо зараз

Полуниця. Фото з відкритих джерел

Медики та дієтологи не дарма назвали полуницю справжньою ягодою довголіття. Вона є абсолютним рекордсменом за вмістом природних антиоксидантів та вітаміну С. Ці речовини ефективно нейтралізують вільні радикали, зупиняючи руйнівний окисний стрес та запальні процеси на клітинному рівні.

Регулярне вживання цих солодких плодів надійно підтримує здоров'я серцево-судинної системи, робить судини еластичними та міцними.

Крім того, полуниця – незамінний помічник у справі краси. Вона природним чином стимулює вироблення колагену, роблячи шкіру сяючою та пружною, а високий вміст клітковини м'яко налагоджує травлення.

Однак найважливіший нюанс, про який часто забувають покупці, полягає у часі вживання цієї ягоди. Хімічний склад і біологічна цінність сезонної полуниці, вирощеної просто неба під природним сонцем, кардинально відрізняються від тієї, яку ми бачимо на полицях супермаркетів посеред зими.

Штучно вирощені тепличні ягоди часто позбавлені більшості життєво необхідних поживних речовин і містять лише воду, хімічні стимулятори росту та цукор. Саме тому лікарі рекомендують максимально наситити організм вітамінами саме зараз, у короткий період природного дозрівання справжнього врожаю.

Щоб зберегти користь теплого літа весь наступний рік, фахівці рекомендують відмовитися від традиційного варення ягід. Звичне для нас солодке варення повністю знищує вітаміни через величезну кількість цукру та тривалого впливу високих температур.

Найкращий і найздоровіший спосіб зберегти первозданну користь полуниці – це швидке заморожування свіжих, ретельно вимитих та просушених плодів.

Цей метод дозволяє зберегти всі антиоксиданти в первозданному вигляді, щоб холодною зимою ви могли насолоджуватися справжнім вітамінним коктейлем, який ефективно підтримає ваш імунітет у період сезонних застуд.

Читайте також на порталі "Коментарі" – ягоди будуть як на плантації: чим підгодувати полуницю навесні, щоби збирати врожай відрами.




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Джерело: https://www.instagram.com/p/DZaX7pstM-f/
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