Що відбувається з вашим тілом, коли ви п'єте комбучу

Комбуча або "чайний гриб" стрімко набирає популярності серед людей, які дбають про здоров’я. Це ферментований напій на основі чаю, який містить пробіотики та органічні кислоти. Дослідники вважають, що регулярне вживання комбучі може позитивно впливати на травлення, імунну систему та обмін речовин.

Однією з ключових властивостей комбучі є її здатність впливати на рівень цукру в крові. Органічні кислоти, що утворюються під час ферментації, можуть уповільнювати спорожнення шлунка і процес перетравлення вуглеводів. У результаті глюкоза потрапляє в кров поступово, що допомагає уникнути різких стрибків рівня цукру після їжі.

Крім того, комбуча містить таніни. Це сполуки, які здатні уповільнювати розщеплення вуглеводів. Завдяки цьому "чайний гриб" може бути корисним для людей з інсулінорезистентністю або тих, хто прагне контролювати рівень глюкози.

Деякі наукові дослідження також свідчать, що комбуча може покращувати чутливість організму до інсуліну. Ймовірно, цей ефект пов’язаний з пробіотиками, які підтримують здорову мікрофлору кишечника та допомагають зменшувати запальні процеси.

В одному з досліджень люди з діабетом, які вживали "чайний гриб" протягом чотирьох тижнів, мали нижчий рівень глюкози натщесерце порівняно з тими, хто отримував плацебо. Однак науковці наголошують, що для остаточних висновків необхідні масштабні дослідження за участі людей.

Також слід уважно читати склад напою. Деякі види комбучі, що продаються в магазинах, можуть містити доданий цукор. Також через наявність живих бактеріальних культур вагітним жінкам та людям із ослабленим імунітетом варто проконсультуватися з лікарем перед регулярним вживанням "чайного гриба".



