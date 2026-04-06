Як позбутися набряків без ліків: прості та дієві поради
commentss НОВИНИ Всі новини

Як позбутися набряків без ліків: прості та дієві поради

Прості та дієві методи зменшення набряків без ліків

6 квітня 2026, 17:42
Кречмаровська Наталія

Набряки називають  поширеною проблемою. Вони виникають через затримку рідини в тканинах. У більшості випадків зменшити набряки можна без застосування ліків. Для цього потрібно змінити щоденні звички та підтримувати природні процеси організму. 

ТОП порад, як позбутися набряків без ліків:

Достатня гідратація — регулярне вживання води сприяє виведенню зайвого натрію та нормалізації обміну речовин.

Контроль солі в раціоні — надлишок натрію призводить до затримки води, тому варто обмежити вживання оброблених продуктів та солоних страв. Це дасть швидкий та помітний ефект — виведення зайвої рідини зменшить відчуття важкості в тілі.

Фізична активність - рух стимулює кровообіг і допомагає лімфатичній системі ефективніше виводити рідину. Допоможе покращити стан навіть проста ходьба або легкі вправи. Особливо важлива фізична активність при сидячому способі життя.

Підняття ніг або інших набряклих ділянок вище рівня серця - це сприяє природному відтоку рідини та зменшує тиск у судинах. Особливо це ефективно після довгого дня або фізичного навантаження.

Холодні компреси — вони звужують судини та зменшують запалення, що допомагає швидше позбутися набряків. У деяких випадках корисним є чергування холодної та теплої води, що покращує циркуляцію.

Зміна раціону - продукти з високим вмістом калію, зокрема овочі та фрукти, допомагають регулювати баланс рідини. Додатково корисними можуть бути легкі масажі, які стимулюють кровообіг і зменшують застій рідини.

Якість сну та рівень стресу — недосипання або постійне напруження можуть порушувати гормональний баланс, що сприяє затримці рідини. Регулярний відпочинок і спокійний режим дня допомагають організму працювати більш ефективно та виводити зайву рідину.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як очистити печінку без ліків.




