logo_ukra

BTC/USD

77722

ETH/USD

2309.66

USD/UAH

43.94

EUR/UAH

51.38

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Пекучий лікар під парканом: проста кропива виявилась несподіваним союзником проти високого цукру
commentss НОВИНИ Всі новини

Пекучий лікар під парканом: проста кропива виявилась несподіваним союзником проти високого цукру

Не тільки борщ: як звичайна рослина може впливати на кров, судини і навіть рівень глюкози.

23 квітня 2026, 19:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Звичайна кропива, яку більшість звикла сприймати як бур’ян, несподівано повертається у центр уваги як один із найпотужніших природних продуктів для підтримки здоров’я. Експерти дедалі частіше називають її “зеленим золотом” – і не без підстав.

Безкоштовний “суперфуд” з городу: чому кропива знову в центрі уваги лікарів і дієтологів

Як повідомляють "Коментарі", фахівці пояснюють: кропива має унікальний склад і може впливати на низку важливих процесів в організмі, зокрема і на рівень цукру в крові.

Чому кропиву називають суперфудом

Листя кропиви містить цілий комплекс вітамінів – A, C, D, K та групи B, а також важливі мікроелементи. Така комбінація робить її одним із найбільш насичених природних продуктів.

Фактично це концентрат корисних речовин, який росте буквально під ногами і не потребує жодних витрат.

Вплив на рівень цукру

Одна з ключових властивостей, яка привертає увагу – здатність допомагати контролювати рівень глюкози.

Кропив’яний чай може підтримувати стабільність показників цукру в крові, що особливо актуально для людей із порушенням обміну речовин.

Водночас лікарі наголошують: це лише допоміжний засіб, а не альтернатива лікуванню, особливо при діагнозі цукровий діабет.

Користь для крові та організму

Кропива давно використовується як засіб проти анемії. Завдяки високому вмісту заліза вона сприяє підвищенню рівня гемоглобіну.

Також рослина позитивно впливає на судини, допомагає знижувати тиск і зміцнює серцево-судинну систему.

Окремо варто відзначити її протизапальні та сечогінні властивості, які можуть бути корисними при проблемах із нирками та суглобами.

Не лише користь, а й краса

Кропиву активно використовують і в догляді за волоссям та шкірою.

Відвари допомагають зміцнювати волосяні фолікули, стимулюють ріст волосся та зменшують запальні процеси на шкірі.

Як правильно використовувати

Найкориснішою вважається молода кропива, яку збирають навесні у чистих місцях – подалі від доріг і промислових зон.

Перед використанням її обов’язково обдають окропом, щоб нейтралізувати пекучі властивості.

Найпростіший спосіб вживання – чай. Достатньо однієї склянки на день, щоб отримати оздоровчий ефект.

Також кропиву додають у страви – супи, соуси або навіть смузі.

Кому варто бути обережним

Попри користь, кропива має і протипоказання.

Її не рекомендують вживати під час вагітності, а також людям із ризиком тромбозів через високий вміст вітаміну K.

Обмеження також стосуються людей із серйозними захворюваннями нирок і дітей до 12 років.

Чому це важливо зараз

У час, коли ціни на ліки зростають, інтерес до природних і доступних засобів лише посилюється.

Кропива – один із прикладів того, як прості речі можуть мати потужний вплив на здоров’я.

Читайте також в "Коментарях", що коли і чим підживлювати томати після пікірування.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини