Жирова хвороба печінки відступить: названо єдиний несподіваний спосіб лікування

Жирова хвороба печінки, спричинена неправильним харчуванням або алкоголем, є серйозною проблемою, що потребує комплексного підходу до лікування. Однак, перш ніж говорити про терапію, важливо зрозуміти, що саме ми маємо на увазі під "лікуванням". У випадку жирової інфільтрації печінки, проблема полягає в утворенні жирових крапель усередині клітин цього органу, що видно навіть під мікроскопом. Одужання ж буде підтверджене тільки тоді, коли ці зміни зникнуть під час гістологічного дослідження. Лише в цьому випадку можна бути впевненими, що печінка відновилася, і загроза незворотних змін у її функціонуванні минула.

На сьогодні наука не має ліків, які б могли відновити печінку без впливу на зниження жирової інфільтрації, окрім процесу схуднення. Справжнім ефективним методом є зменшення зайвої ваги, що сприяє покращенню стану органу та зменшенню навантаження на нього. Зниження маси тіла є першочерговою метою в лікуванні жирової хвороби печінки, і навіть при початковому надлишку ваги, достатньо знизити 7-10% від початкової маси, щоб отримати значний результат.

Варто зазначити, що навіть при нормальній вазі, зниження маси тіла на 3-5% може помітно покращити стан печінки. Це доводить важливість правильного підходу до харчування та способу життя. Ідеальний варіант — це збалансована дієта, що включає достатню кількість білків, клітковини, а також здорових жирів, зокрема рослинних. Крім того, відмова від алкоголю, фастфуду та обмеження споживання простих вуглеводів (наприклад, десертів) є обов'язковими складовими лікування.

Особливо важливим є збереження і розвиток м'язової маси. М'язи є основними депо для глікогену, мають високу чутливість до інсуліну та здатні використовувати резервні енергетичні запаси організму. Зміцнення м'язів може значно допомогти в покращенні метаболічних процесів і сприяти ефективному лікуванню жирової хвороби печінки.

