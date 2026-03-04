Морква відходить на другий план: названо продукти, які зроблять ваш зір ідеальним

Не існує жодного продукту, який міг би миттєво гарантувати ідеальний зір. Стан очей формується під впливом багатьох факторів: генетики, віку, способу життя та умов навколишнього середовища. Проте певні продукти здатні підтримувати здоров’я очей і зменшувати ризики розвитку проблем із зором. Хоч морква давно відома своєю користю для очей, є ще кілька продуктів, які варто додати до раціону, пише дієтологиня Лорен Манакер у EatingWell.

Одним із таких є фісташки. Вони унікальні тим, що містять лютеїн — потужний антиоксидант, який захищає очі від шкідливого синього світла. Дослідження 2025 року, опубліковане в The Journal of Nutrition, показало, що споживання 60 г фісташок щодня протягом 12 тижнів значно покращує показники здоров’я очей і знижує ризик катаракти та вікової макулярної дегенерації.

Ще один корисний продукт — солодка картопля (батат). Вона багата на вітамін А, необхідний для підтримки нормальної роботи очей, зволоження рогівки та вироблення пігментів, які запобігають курячій сліпоті. Одна середня солодка картопля забезпечує понад 100% добової норми цього вітаміну.

Шпинат також відіграє ключову роль у збереженні зору. Його темно-зелене листя містить лютеїн і зеаксантин — каротиноїди, що накопичуються в жовтій плямі ока та захищають макулу, життєво важливу частину сітківки, від оксидативного стресу та шкідливого світла.

Нарешті, яйця, особливо жовтки, є відмінним джерелом жиророзчинних антиоксидантів. Лютеїн і зеаксантин у жовтках засвоюються організмом особливо ефективно, що підвищує оптичну щільність макулярного пігменту та знижує ризик прогресування вікової макулярної дегенерації, підтверджує дослідження 2021 року у Sci Food Agric.

