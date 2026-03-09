logo_ukra

Головний біль – не найстрашніше: разюча правда про 4 стадії страшної хвороби
НОВИНИ

Головний біль – не найстрашніше: разюча правда про 4 стадії страшної хвороби

Правильне розрізнення мігрені та звичайного головного болю допомагає вибрати ефективне лікування та знизити негативний вплив недуги.

9 березня 2026, 08:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Мігрень здатна зіпсувати навіть найкращий день. Хоча знеболювальні препарати іноді допомагають полегшити стан, причини появи нападів часто пов'язані із повсякденними звичками людини, режимом сну, харчуванням або рівнем стресу.

Головний біль – не найстрашніше: разюча правда про 4 стадії страшної хвороби

Фото: з відкритих джерел

За інформацією ScienceAlert, напад мігрені може тривати від кількох годин до трьох діб і зазвичай проходить кілька послідовних етапів. Багато хто навіть не підозрює, що ця недуга має чітку структуру розвитку.

Перша стадія – провісники (продром)

Вона може виникати за один-два дні до початку сильного головного болю. У цей час організм подає перші сигнали про можливий напад. Цей період пов'язаний з роботою гіпоталамуса – ділянки мозку, що контролює сон, температуру тіла, апетит та емоційний стан. Людина може відчувати втому, зміну настрою, підвищений апетит чи проблеми зі сном.

Друга стадія – аура

Цей етап супроводжується різними неврологічними проявами. Найчастіше вони впливають на зір: люди можуть бачити спалахи світла, мерехтіння чи яскраві плями. Іноді виникають сенсорні симптоми – поколювання, оніміння пальців, обличчя чи рук. Мігрень з аурою зустрічається приблизно у третини людей, які страждають на це захворювання.

Третя стадія – сам напад головного болю

У цей період з'являється характерний пульсуючий або стискаючий біль. Він часто супроводжується нудотою, непереносимістю яскравого світла та гучних звуків. Без лікування така фаза може тривати від 4 до 72 годин. Фахівці пов'язують це з активністю деяких нейронних мереж у мозку.

Четверта стадія – відновлення (постдром)

Після завершення нападу організму потрібен час, щоб повернутися до нормального стану. У цей період люди нерідко відчувають сильну втому, слабкість чи складнощі з концентрацією. Іноді цей етап може бути не менш виснажливим, ніж сам біль.

