Цей метод відмови від куріння серйозно впливає на ризик серцевого нападу: про що мова

В Україні та світі спостерігається справжній бум на електронні сигарети, вейпи, "поди" та системи нагрівання рідин. Багато людей обирають їх як нібито безпечну альтернативу традиційним сигаретам або як спосіб кинути палити, керуючись логікою: немає горіння тютюну — немає смол — немає шкоди. Однак останнє масштабне дослідження показує, що ця думка є міфом і приховує серйозну загрозу для серця.

Вчені опублікували результати мета-аналізу в журналі BMC Public Health, об’єднавши дані 12 великих спостережних досліджень. Мета полягала у з’ясуванні впливу електронного "пару" на серцево-судинну систему. Результати виявилися тривожними.

Для всіх користувачів вейпів ризик інфаркту міокарда зріс у 1,53 раза порівняно з тими, хто не палить, а ймовірність інсульту підвищилася на 5%. Особливо небезпечна категорія — колишні курці, які перейшли на електронні сигарети. Для них ризик серцевого нападу більш ніж удвічі перевищує показники людей, які не курять, а ймовірність інсульту зростає у 1,73 раза.

Незважаючи на ризики, вейпи мають позитивну роль у відмові від традиційного куріння. У Великій Британії їхня популярність перевищила звичайні сигарети. За даними організації Action on Smoking and Health (ASH), близько 5,5 мільйонів дорослих британців користуються вейпами, що становить 10% населення. Понад половина з них — колишні курці, а близько 40% є "подвійними користувачами", які одночасно курять і парять.

