Біль у суглобах під час артриту не страшний завдяки цьому інгредієнту:

Артрит залишається однією з найскладніших проблем сучасної медицини, адже існує понад сто різновидів цього захворювання, що уражають суглоби. Основною характеристикою хвороби є хронічне запалення, яке поступово руйнує хрящі, провокуючи постійний біль, обмеження рухливості та помітні набряки. Особливу увагу лікарі приділяють ревматоїдному артриту, адже без своєчасного лікування він може швидко призвести до інвалідності, часто всього за кілька років після появи перших симптомів.

Фото: з відкритих джерел

Попри стереотип, що артрит виникає лише у літніх людей, статистика показує збільшення випадків ювенільного артриту, який торкається дітей та підлітків. Повного лікування від більшості форм артриту наразі не існує, тому фахівці радять розглядати харчування як важливу складову комплексної терапії. Правильно підібраний раціон не лише підтримує організм, а й активно впливає на запальні процеси.

Експерти, зокрема доктор фізичної терапії Ель Мохендлесс, відзначають, що оливкова олія першого віджиму (EVOO) є одним із найефективніших натуральних засобів для зменшення артритного болю. Ключова її дія пов’язана з унікальною сполукою — олеоканталом, який науково доведено блокує ті самі запальні шляхи, що й популярні знеболювальні препарати, такі як ібупрофен.

Головною перевагою цього природного компонента є відсутність побічних ефектів, які часто супроводжують тривале використання ліків. Регулярне вживання кількох столових ложок олії щодня може суттєво знизити інтенсивність запалення та полегшити біль у суглобах.

Крім того, оливкова олія першого віджиму позитивно впливає на стан при аутоімунних захворюваннях, зокрема ревматоїдному артриті та вовчаку. Її поліфеноли демонструють високу ефективність у боротьбі із запаленнями, покращуючи здоров’я суглобів і загальний стан організму. Багато фахівців вважають олію головним фактором успіху середземноморської дієти, яка сприяє профілактиці хронічних захворювань.

Щоб зберегти лікувальні властивості, оливкову олію слід правильно зберігати: захищати від світла, тепла та повітря, адже ці фактори руйнують цінні поліфеноли та олеокантал, знижуючи протизапальний ефект. Тому оптимально тримати продукт у темному і прохолодному місці, щоб він залишався корисним.

