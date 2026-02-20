logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування Амнезія, депресія і анемія: медики розкрили небезпеку нестачі цього вітаміну в організмі
commentss НОВИНИ Всі новини

Амнезія, депресія і анемія: медики розкрили небезпеку нестачі цього вітаміну в організмі

Постійна втома та проблеми з пам’яттю можуть свідчити про загрозу для нервової системи

20 лютого 2026, 12:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Здоров’я літніх людей безпосередньо залежить від достатнього рівня мікроелементів у організмі. Недавнє дослідження ірландських вчених показало, що дефіцит лише одного вітаміну здатен суттєво погіршити якість життя пенсіонерів і значно підвищити ризик розвитку серйозної депресії.

Амнезія, депресія і анемія: медики розкрили небезпеку нестачі цього вітаміну в організмі

Фото: з відкритих джерел

Як зазначають фахівці, нестача цієї речовини у раціоні або через недостатнє використання добавок провокує каскад негативних змін у організмі, що проявляються хронічною втомою, проблемами з травленням та погіршенням фізичного та психічного стану.

Ключовим елементом у дослідженні став вітамін B12. Він відіграє фундаментальну роль у нормальному функціонуванні організму: забезпечує формування червоних кров’яних тілець, підтримує роботу нервової системи та сприяє синтезу ДНК. Науковці підкреслюють, що тривала нестача B12, яка триває понад чотири роки, збільшує ризик розвитку клінічної депресії у людей похилого віку більш ніж на 50%.

Проблема у тому, що дефіцит B12 часто маскується під загальні ознаки старіння. Серед перших симптомів виділяють постійну втому, слабкість, зниження апетиту, втрату ваги та порушення травлення. Згодом у пацієнтів можуть виникати серйозні неврологічні порушення: дезорієнтація в просторі, зниження пам’яті та підвищений ризик деменції.

Одним із найнебезпечніших наслідків нестачі B12 є анемія, яка часто супроводжується дефіцитом інших вітамінів групи B, включаючи фолієву кислоту. Лікарі наголошують, що профілактика та своєчасне заповнення цих речовин допомагає уникнути незворотних змін у мозку та нервових тканинах.

Літні люди особливо вразливі до дефіциту B12 через фізіологічні зміни в шлунково-кишковому тракті. З віком вироблення соляної кислоти у шлунку зменшується, що ускладнює розщеплення білків і вивільнення вітаміну з продуктів харчування. Через це організм літніх людей потребує або спеціальних добавок, або адаптації раціону для підтримки нормального рівня B12.

Портал "Коментарі" вже писав, що смалець, тобто розтоплений свинячий жир, для багатьох українців асоціюється з домашнім теплом та смаком дитинства. Його традиційно використовують для смаження, додають у тісто, намазують на хліб або навіть готують на його основі солодощі. Наприклад, рогалики на смальці з ягідною начинкою виходять особливо ароматними та ніжними.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини