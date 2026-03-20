Вживання гречки: про 7 переваг цієї крупи мало хто знає

Гречка вважається однією з найцінніших цільнозернових круп, які можна включати до щоденного раціону. Вона не містить глютену, тому ідеально підходить для людей, які дотримуються безглютенової дієти або мають непереносимість цього білка. Завдяки високій поживній цінності та корисним властивостям гречка заслужено користується популярністю серед прихильників здорового харчування.

Одна склянка вареної гречки (приблизно 170 г) містить близько 156 калорій, 33,8 г вуглеводів, 4,6 г клітковини, 1,5 г цукру та 5,7 г білка. Крім того, вона багата на мідь (0,25 мг, 27% добової норми), магній (86,7 мг, 21% добової норми) і ніацин (1,6 мг, 10% добової норми). Особливу цінність гречці надають флавоноїди — рослинні сполуки з антиоксидантними, протизапальними та навіть протираковими властивостями, що позитивно впливають на загальний стан організму.

Гречка сприяє нормальній роботі травної системи завдяки клітковині: нерозчинна допомагає їжі проходити через кишківник, а розчинна служить живильним середовищем для корисних бактерій. Включення гречки у раціон також може знижувати ризик розвитку деяких видів раку, оскільки регулярне споживання цільнозернових продуктів зменшує ймовірність смертності від онкологічних захворювань.

Крупа корисна для серця: вона допомагає знижувати рівень загального холестерину, тригліцеридів і цукру в крові, що зменшує ризик серцево-судинних хвороб. Крім того, гречка підтримує контроль діабету, покращуючи чутливість організму до інсуліну. Її включення до раціону також сприяє підтриманню здорової ваги — дослідження показали, що люди, які вживали продукти з гречки, худли ефективніше, ніж ті, хто обирав продукти з пшеничного борошна.

