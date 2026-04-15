logo_ukra

BTC/USD

74146

ETH/USD

2328.43

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

commentss НОВИНИ Всі новини

Вживання цього мегапопулярної страви призведе до страшної катастрофи: медики нажахали правдою

Вчені зафіксували наявність вірусу морських організмів у тканинах очей пацієнтів. Ймовірними чинниками ризику називають контакт із сирою рибою без належного захисту або її вживання

15 квітня 2026, 10:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Вірус, який раніше пов’язували виключно з мешканцями водного середовища, може мати відношення до розвитку очних захворювань у людей. Йдеться про нодавірус прихованої смертності (CMNV), який дедалі частіше привертає увагу науковців. Про нові спостереження повідомляє MedicalXpress.

Фото: з відкритих джерел

Дослідники зацікавилися збільшенням кількості випадків персистуючої очної гіпертензії, відомої як вірусний передній увеїт (POH-VAU), у Китаї. Це захворювання характеризується запаленням переднього відділу ока та значним підвищенням внутрішньоочного тиску. Водночас стандартні лабораторні тести не виявляли поширених вірусних збудників, зокрема герпесвірусів.

У межах дослідження вчені проаналізували дані 70 пацієнтів, які проходили лікування у 2022–2025 роках. Під час хірургічних втручань були отримані зразки тканин ока, які вивчали за допомогою електронної мікроскопії. У цих матеріалах виявили вірусні частинки розміром близько 25 нанометрів, що за морфологією відповідали CMNV. У зразках здорових добровольців подібних структур не зафіксували.

Для точнішої ідентифікації дослідники застосували антитіла, специфічні до цього вірусу. Генетичний аналіз показав майже повну ідентичність — 98,96% — зі штамами, які раніше знаходили у морських організмах.

Крім того, науковці перевірили здатність вірусу викликати хворобу. Експерименти на клітинних культурах і лабораторних мишах продемонстрували, що після інфікування з’являються симптоми, аналогічні людським, зокрема підвищений внутрішньоочний тиск.

Аналіз можливих факторів ризику показав, що приблизно 75% пацієнтів контактували з сирими морепродуктами — під час роботи без захисту або вживаючи їх у сирому вигляді.

Дослідники наголошують, що це перший доказ потенційного зв’язку вірусу водного походження з конкретною патологією очей у людей. При цьому CMNV вже виявляли у десятках видів морських організмів по всьому світу — від Азії до Антарктиди, що свідчить про його широке поширення.

Портал "Коментарі" вже писав, що навесні організм часто переживає період виснаження: після зими знижується рівень енергії, відчувається брак вітамінів і знижується загальний тонус. У цей час особливо важливо підтримати природні захисні сили тіла та відновити роботу травної системи.  

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини