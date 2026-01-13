Ваше здоров'я у великій небезпеці: чому категорично не можна пізно їсти

Звичка їсти пізно ввечері може мати значно ширші наслідки, ніж просто вплив на масу тіла. Прийом їжі у нічний час, особливо після 20:00, здатен позначатися на роботі травної системи, гормональному балансі та якості сну. Фахівці звертають увагу, що організм у вечірні години поступово переходить у режим відпочинку, і активне травлення в цей період може порушувати природні біоритми.

Фото: з відкритих джерел

Найчастіше пізні перекуси асоціюють із набором зайвої ваги, однак це лише одна з можливих проблем. У деяких людей вечірній прийом їжі викликає важкість у шлунку, здуття або печію. Це пов’язано з тим, що швидкість обміну речовин у другій половині дня знижується, а їжа перетравлюється повільніше, створюючи додаткове навантаження на шлунково-кишковий тракт.

Окрему роль відіграє реакція організму на інсулін. У вечірній і нічний час чутливість до цього гормону може зменшуватися, що ускладнює контроль рівня цукру в крові. За регулярного пізнього харчування це може негативно позначитися на метаболічному здоров’ї та здатності підтримувати стабільну вагу.

Ще один важливий аспект — сон. Вживання важкої, жирної або калорійної їжі перед відпочинком нерідко призводить до підвищеної кислотності шлунка та дискомфорту, через що заснути стає складніше. Навіть якщо сон настає, його якість може погіршуватися.

Крім того, нічні перекуси часто містять більше калорій, ніж необхідно організму, а засвоєння поживних речовин у цей період відбувається менш ефективно. Вплив пізнього харчування може відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей, однак загалом така звичка не сприяє збереженню здоров’я.

