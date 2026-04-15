Ваш рівень цукру в крові у небезпеці через цей популярний сік: лікар вразив відкриттям

Чимало людей сприймають фруктові соки як більш корисну заміну солодким газованим напоям. Проте фахівці наголошують: не всі такі напої однаково безпечні для рівня цукру в крові. Навіть соки з "натуральним" складом можуть містити значні обсяги природних цукрів, які швидко засвоюються організмом.

Фото: з відкритих джерел

Особливу увагу лікарі звертають на напої без клітковини. Саме вона в цілісних фруктах уповільнює всмоктування глюкози, тоді як у соках цей механізм майже відсутній. У результаті організм реагує різким підвищенням цукру.

Ендокринолог Дженніфер Ченг пояснює, що люди зазвичай остерігаються очевидно шкідливих продуктів, як-от цукерки, але часто недооцінюють напої. Рідкі калорії не дають такого відчуття ситості, як тверда їжа, тому їх легко спожити більше, ніж потрібно.

Одним із найпопулярніших напоїв, який може впливати на рівень глюкози, є апельсиновий сік. Попри репутацію "здорового" продукту, він здатен викликати помітні коливання цукру. Це пов’язано не лише з вмістом природних цукрів, а й із відсутністю клітковини, яка допомагає контролювати швидкість їх засвоєння.

Коли рівень глюкози швидко зростає, організм відповідає підвищеним виробленням інсуліну. Регулярні такі стрибки можуть із часом впливати на метаболізм і підвищувати ризик інсулінорезистентності.

Водночас повністю відмовлятися від апельсинового соку не обов’язково. За помірного споживання він не завжди спричиняє критичні зміни, навіть у людей із контрольованим діабетом. До того ж напій містить вітамін С.

Найкращим варіантом лікарі називають цілі фрукти, адже вони зберігають клітковину. Якщо ж сік залишається у раціоні, варто зменшувати порції та поєднувати його з продуктами, що містять білки та жири — це допоможе стабілізувати рівень глюкози.

