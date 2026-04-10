Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Не лише смачна і поживна: розкрито вражаючу правду про користь полуниці
Не лише смачна і поживна: розкрито вражаючу правду про користь полуниці

Далеко не всі знають, що, крім того, що полуниця — поживна та смачна, вона має багато корисних властивостей, які позитивно впливають на організм

10 квітня 2026, 15:50
Клименко Елена

Полуниця — це не лише смачна ягода, а й потужне джерело корисних елементів для організму. Завдяки низькому вмісту калорій та багатству вітамінів і мінералів, вона може стати важливою частиною раціону для підтримки здоров’я.

Не лише смачна і поживна: розкрито вражаючу правду про користь полуниці

Фото: з відкритих джерел

Вживання полуниці має численні переваги для організму. Однією з головних її властивостей є здатність знижувати рівень холестерину та стабілізувати кров'яний тиск. Крім того, полуниця сприяє підтримці нормального рівня цукру в крові, що є важливим для профілактики цукрового діабету і ожиріння.

Одним з основних вітамінів, які містить полуниця, є вітамін С, потужний антиоксидант, що підтримує імунітет та здоров'я шкіри. Крім того, полуниця багата марганцем, фолієвою кислотою, калієм, а також містить залізо, магній і фосфор. Всі ці елементи необхідні для нормальної роботи організму, зокрема для функціонування серцево-судинної системи та нервової системи.

Дослідження показують, що регулярне вживання полуниці може знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Ягода покращує рівень "хорошого" холестерину, стабілізує кров’яний тиск і функцію тромбоцитів, що допомагає запобігти утворенню тромбів. Завдяки своїм властивостям, полуниця також допомагає нормалізувати рівень цукру в крові, уповільнюючи його всмоктування після вживання їжі, що багата вуглеводами. Це знижує ймовірність високих рівнів інсуліну, що є одним із факторів ризику для розвитку діабету 2 типу.

Однак не всі можуть спокійно вживати полуницю. Люди з хронічними захворюваннями ШКТ, такими як гастрит чи виразка, повинні обмежити її споживання. Для здорових людей допустима норма — до 200 грамів на день. Також варто бути обережним людям, які мають алергію на пилок або схильність до алергічних реакцій, оскільки полуниця може викликати свербіж, набряк або навіть проблеми з диханням у важких випадках. Особливо обережно її слід вживати дітям, вагітним жінкам та людям з порушеннями функції щитовидної залози, оскільки полуниця містить гоітрогени.

Тим, хто не має протипоказань, полуниця може стати відмінним джерелом корисних елементів і забезпечити цілу низку переваг для здоров’я. Проте важливо дотримуватися поміркованості у споживанні цієї смачної ягоди, щоб уникнути можливих негативних реакцій. 

Портал "Коментарі" вже писав, що часті простудні захворювання можуть перетворити життя на нескінченну боротьбу за здоров’я. Коли людина постійно хворіє, її дні, здається, проходять у лікуванні, а не у повноцінному житті. Щоб зрозуміти, чому це відбувається і як зміцнити імунітет, сімейна лікарка Неха Вяс з Cleveland Clinic пояснює основні причини та надає поради для покращення здоров'я.



