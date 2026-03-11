Улюблена серед багатьох страва може спричинити неприємні наслідки: неочікуване відкриття

Макарони часто сприймають як швидке та зручне джерело енергії. Вони багаті на вуглеводи, які допомагають відновити сили після виснажливого дня або інтенсивного фізичного навантаження. Однак варто пам’ятати про інший бік цього продукту: регулярне споживання білої пасти з жирними соусами може швидко призвести до зайвої ваги, адже раціон стає менш збалансованим та надмірно калорійним.

Фото: з відкритих джерел

Наукові дослідження показують, що часте включення макаронів у щоденне меню часто супроводжується дефіцитом важливих поживних речовин, таких як кальцій та вітаміни C і D. Недостатнє надходження цих елементів збільшує ризик розвитку метаболічного синдрому і може впливати на підвищення артеріального тиску.

Більш корисним варіантом вважаються цільнозернові макарони, у складі яких більше клітковини. Вона допомагає довше залишатися ситим, підтримує роботу травної системи та сприяє загальному здоров’ю. Фахівці радять не перевищувати норму — приблизно 120 г сирої пасти на одну порцію, а також уникати важких вершкових соусів. Натомість краще поєднувати макарони з овочами, легкими соусами або білковими добавками.

Для людей з діабетом або непереносністю глютену існують альтернативи: паста з рису, бобів або кіноа. Вона забезпечує ситість і поживність без зайвих вуглеводів, які різко підвищують рівень цукру в крові.

Основний принцип здорового харчування — помірність і різноманітність. Макарони можуть стати частиною збалансованого меню, але важливо обирати корисні сорти та комбінувати їх із легкими та поживними гарнірами. Так ви отримаєте необхідну енергію без шкоди для здоров’я та ваги.

Як вже писали "Коментарі", яблука давно вважаються одним із найзручніших і найкорисніших перекусів. Вони низькокалорійні, багаті клітковиною, вітамінами та антиоксидантами, а в магазинах доступні у великому асортименті. Проте фахівці наголошують, що час споживання цього фрукта може значно впливати на засвоєння поживних речовин та ефект на організм.