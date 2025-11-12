Схуднення виявилося вкрай простою задачею: експерти вразили заявою

Якщо ви хочете схуднути, починати день зі сніданку з правильних продуктів — один із найефективніших способів досягти мети без голоду. До таких продуктів належать яйця, вівсянка, авокадо та інші поживні страви, які допомагають зберегти енергію і відчуття ситості.

Яйця — джерело високоякісного білка та холіну, який підтримує нормальне функціонування організму. Дослідження в Journal of Human Kinetics показало, що люди з ожирінням, які на сніданок обирали яйця замість випічки, втрачали вагу ефективніше, навіть при однаковому калорійному раціоні.

Грецький йогурт містить багато білка і корисних пробіотиків, що підтримують роботу кишківника. Він допомагає контролювати апетит, знижує споживання калорій та сприяє спалюванню жиру, як показало дослідження Американського коледжу харчування.

Авокадо багате на корисні жири та клітковину, що подовжує відчуття ситості та підтримує здоров’я шкіри. За даними Nutrients, регулярне споживання авокадо зменшує ризик надмірної ваги або ожиріння майже на 9%.

Цільнозерновий хліб або тости — чудовий вибір для тих, хто звик починати день із хлібобулочних виробів. Клітковина у цільнозернових продуктах покращує травлення і підтримує ситість довше. Дослідження показують, що вживання цільного зерна знижує ризик набору ваги.

Овочі на сніданок — не менш важливі. Шпинат, помідори, болгарський перець низькокалорійні, багаті клітковиною та антиоксидантами, що робить їх ефективними для схуднення.

Кисломолочний сир з високим вмістом білка і кальцію допомагає довше залишатися ситим, контролювати апетит і підтримує м’язову масу. Він прискорює обмін речовин і сприяє спалюванню калорій протягом дня.

