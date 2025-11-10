Розкрито несподіваний вплив темного шоколаду на пам’ять: вражаючі деталі

Рубрики
Багато хто чув, що темний шоколад корисний для здоров’я, проте до недавнього часу це здебільшого сприймалося як чутка. Нове дослідження японських вчених надає наукові докази того, що сполуки у темному шоколаді можуть позитивно впливати на пам’ять, повідомляє Earth.com.
Фахівці вивчили, як флаваноли — гіркі речовини, що містяться в какао та деяких ягодах — взаємодіють із природними ритмами мозку. Виявилось, що їхній ефект залежить не лише від самої речовини, а й від часу її споживання. Дослідження опубліковане у журналі Current Research in Food Science.
Мозок людини не працює як комп’ютер і не зберігає спогади миттєво. Після отримання нової інформації він вирішує, що зберегти у довготривалій пам’яті, а що відкинути — процес, відомий як консолідація пам’яті. Під час цього критичного періоду активується норадреналін, що допомагає виділити важливу інформацію.
В експерименті на мишах тварини отримували флаваноли за годину до тестів на пам’ять і показали на 30% кращий результат, ніж контрольна група. Нейровізуалізація виявила підвищений рівень норадреналіну у гіпокампі — центрі пам’яті — та в зонах, пов’язаних із увагою й мотивацією. Підвищення тривало близько години, саме у той час, коли формуються спогади.
Флаваноли, за словами вчених, активують власну "систему тривоги" мозку, а не діють як ліки. Вони стимулюють нейрони у стовбурі мозку — блакитну пляму (locus coeruleus), що виділяє норадреналін, допомагаючи зосередитись і закріпити нові спогади. Смак і гіркота шоколаду, а також сенсорні сигнали зі шлунка, миттєво передають сигнал мозку, що пояснює швидкий ефект.
Попри обнадійливі результати, дослідження проводилось на мишах та короткочасних дозах. Ефект темного шоколаду у звичайних порціях на людину поки не доведений, і надмірне стимулювання системи тривоги може викликати побічні наслідки, як підвищена тривожність або порушення сну.
Однак раніше було доведено, що щоденний прийом флаванолів у людей літнього віку протягом року покращував пам’ять, пов’язану з гіпокампом. Нове дослідження пояснює механізм цього ефекту та дає надію на природний спосіб підсилити когнітивні функції через харчування.
