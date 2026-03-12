Одна популярна звичка може спричинити інсульт: експерти шокували застереженням

Часте харчування у ресторанах може мати негативні наслідки для серцево-судинної системи, особливо якщо люди звикли додатково підсолювати страви. Лікарі-кардіологи попереджають, що надлишок натрію поступово підвищує артеріальний тиск і сприяє пошкодженню артерій, що підвищує ризик серцевих захворювань. За даними Parade, середньостатистичний американець вживає їжу поза домом близько п’яти–шести разів на тиждень. Фахівці пояснюють, що ресторанні страви зазвичай значно перевищують уміст солі та калорій у порівнянні з домашньою їжею.

Фото: з відкритих джерел

Міністерство сільського господарства США повідомляє, що кожен прийом їжі поза домом додає приблизно 134 зайвих калорії до щоденного раціону. Дослідження також показують, що один додатковий похід до ресторану на тиждень може призвести до приблизно двох кілограмів зайвої ваги за рік.

Кардіолог Стівен Борер зазначає, що надмірне споживання солі прямо впливає на артеріальний тиск. Високий тиск асоціюється з ішемічною хворобою серця, серцевими нападами, інсультами та серцевою недостатністю. Карішма Патва додає, що дієта з високим вмістом натрію може викликати запальні процеси та пошкодження артерій, а постійне перевищення норми значно підвищує ризик інфаркту або інсульту.

Дослідження показують, що ресторанні страви містять приблизно на 412 міліграмів натрію більше, ніж їжа, приготовлена вдома. Це ускладнює дотримання рекомендованої денної норми – до 2300 міліграмів, встановленої Американською асоціацією серця.

