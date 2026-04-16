Незамінне золото для серця і мозку: яку консервну рибу варто їсти частіше

Попри поширену настороженість щодо консервованої риби, не всі такі продукти мають однакову харчову цінність. Деякі види риби можуть бути справді корисними для організму, і серед них окремо виділяється скумбрія. Як зазначає Planeta.PL, цей продукт заслуговує на місце в раціоні, оскільки позитивно впливає на серцево-судинну систему, роботу мозку та загальний стан організму. У порівнянні з популярним консервованим тунцем скумбрія часто має навіть вищу поживну цінність.

Фото: з відкритих джерел

Головна перевага скумбрії полягає у високому вмісті омега-3 жирних кислот. Вони сприяють покращенню роботи серця та мозку, підтримують пам’ять, концентрацію та когнітивні функції, а також допомагають зменшувати запальні процеси в організмі. Регулярне, але помірне вживання цієї риби може сприяти зниженню рівня "поганого" холестерину та нормалізації роботи серця.

Окрім жирних кислот, консервована скумбрія містить вітаміни D і B12, а також селен. Ці речовини важливі для підтримки імунної системи, здоров’я кісток, нервової системи та вироблення енергії. Ще однією перевагою є відносно низький вміст ртуті порівняно з великими хижими рибами, що робить її безпечнішою для частішого вживання.

Скумбрія є також зручним продуктом у побуті: її легко знайти в магазинах і не потрібно довго готувати. Зазвичай перед вживанням достатньо злити рідину. Вона добре поєднується з цільнозерновим хлібом, овочами, лимонним соком або натуральним йогуртом. Її також додають до салатів, пасти, бутербродів, макаронів, а інколи використовують у запіканках чи омлетах, що робить її універсальним інгредієнтом швидких страв.

Водночас важливо звертати увагу на склад консервів. Деякі варіанти містять надлишок солі, олії або додаткові інгредієнти, тому бажано обирати продукцію у власному соку. Також слід пам’ятати про помірність у споживанні, адже навіть корисна риба не повинна бути єдиним джерелом рибних продуктів у раціоні. Окремим нюансом є її досить виражений смак і запах, який підходить не всім, тому варто враховувати особисті вподобання.

