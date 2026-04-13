logo_ukra

BTC/USD

72151

ETH/USD

2225.09

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Кава може шкодити: сім тривожних сигналів, які не можна ігнорувати
commentss НОВИНИ Всі новини

Кава може шкодити: сім тривожних сигналів, які не можна ігнорувати

Від безсоння до проблем із серцем – як зрозуміти, що час зменшити дозу кофеїну.

13 квітня 2026, 21:27
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Кава давно стала невід’ємною частиною щоденного життя мільйонів людей. Однак навіть улюблений напій може нашкодити, якщо вживати його надмірно. Лікарі попереджають: організм подає чіткі сигнали, коли кофеїну стає забагато.

Медики назвали ознаки, що ви п’єте занадто багато кави

Як повідомляють "Коментарі", фахівці  медичного видання The Healthy зазначають, що реакція на кофеїн індивідуальна, однак існує низка типових симптомів, які свідчать про перевищення безпечної норми. Ігнорувати ці сигнали небезпечно, адже вони можуть свідчити про серйозні порушення в організмі.

Тривожність і стрес

Один із перших сигналів — підвищена тривожність. Кофеїн стимулює нервову систему, що може викликати нервозність і навіть панічні стани. Особливо це небезпечно для людей, схильних до тривожних розладів.

Проблеми зі шлунком

Біль у животі, який нагадує спазми або навіть отруєння, також може бути наслідком надмірного вживання кави. Напій стимулює вироблення шлункової кислоти, що провокує дискомфорт і подразнення слизової.

Серце і тиск

Часте серцебиття, запаморочення або слабкість — ще один серйозний сигнал. У деяких випадках це може призводити навіть до непритомності, особливо при високих дозах кофеїну.

Проблеми з травленням

Надлишок кави може викликати діарею, що призводить до втрати рідини. Лікарі радять звернути увагу на цей симптом, якщо ви регулярно випиваєте більше трьох чашок на день.

Безсоння

Кофеїн безпосередньо впливає на якість сну. Навіть якщо людина засинає, кількість нічних пробуджень зростає, а загальна тривалість сну зменшується.

Головний біль

Цікаво, що кава може як допомагати при головному болю, так і провокувати його. При надмірному вживанні виникає так званий синдром відміни, який лише посилює проблему.

Постійна спрага

Кофеїн має сечогінний ефект, через що організм втрачає більше рідини. Це призводить до постійного відчуття спраги і ризику зневоднення.

Таким чином, навіть звичайна кава може стати фактором ризику для здоров’я. Фахівці радять контролювати кількість споживаного кофеїну та прислухатися до сигналів організму, щоб уникнути негативних наслідків.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини