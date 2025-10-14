logo_ukra

BTC/USD

111448

ETH/USD

3973.57

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування До чого призводить щоденне вживання мигдалю: це відкриття змусить здивуватися кожного
commentss НОВИНИ Всі новини

До чого призводить щоденне вживання мигдалю: це відкриття змусить здивуватися кожного

Мигдаль підходить для вживання як сирим, так і обсмаженим.

14 жовтня 2025, 14:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Мигдаль — це поживний і універсальний продукт, який можна споживати як сирим, так і обсмаженим. Ядра плодів мигдалевого дерева містять велику кількість важливих мікроелементів і корисних жирів, що позитивно впливають на стан організму. За даними ресурсу Verywell Health, щоденне вживання мигдалю може мати низку переваг для здоров’я.

До чого призводить щоденне вживання мигдалю: це відкриття змусить здивуватися кожного

Фото: з відкритих джерел

1. Допомагає знизити рівень холестерину

Завдяки вмісту мононенасичених жирних кислот, мигдаль допомагає регулювати рівень холестерину в крові. Дослідження показують, що регулярне споживання цього горіха сприяє підвищенню "хорошого" холестерину (HDL) і зменшенню "поганого" (LDL), що знижує ризик серцево-судинних захворювань.

2. Знижує артеріальний тиск

Мигдаль може сприяти нормалізації кров’яного тиску, завдяки впливу на тонус кровоносних судин. Горіхи в раціоні покращують функцію ендотелію — внутрішньої оболонки судин, що зменшує ризик гіпертонії.

3. Стабілізує рівень цукру

Мигдаль містить мало вуглеводів, але багатий на білок і магній. Це робить його корисним для людей з діабетом або тих, хто має ризик його розвитку. Доведено, що щоденне вживання мигдалю покращує показники HbA1c — маркер довгострокового контролю глюкози.

4. Сприяє контролю ваги

Горіхи, зокрема мигдаль, сприяють тривалому відчуттю ситості, зменшуючи кількість калорій, які людина споживає протягом дня. Також встановлено, що споживання мигдалю допомагає знизити індекс маси тіла та об’єм талії.

5. Підтримує здоров’я кісток

Мигдаль є джерелом кальцію — мінералу, що необхідний для міцних кісток і здорових зубів. Він особливо корисний людям, які не вживають молочних продуктів, але прагнуть підтримувати нормальний рівень кальцію.

6. Покращує стан шкіри

Завдяки високому вмісту вітаміну Е, жирних кислот та антиоксидантів, мигдаль сприяє покращенню зовнішнього вигляду шкіри. Дослідження показують, що регулярне вживання горіхів зменшує ознаки старіння, покращує еластичність та зволоженість шкіри.

7. Багатий на вітамін Е

Вітамін Е виконує захисну функцію для клітин організму, борючись зі шкідливим впливом вільних радикалів. Він також підтримує роботу імунної системи та може знижувати ризик когнітивних порушень і серцевих захворювань.

8. Насичений антиоксидантами

Особливо багато антиоксидантів міститься у шкірці мигдалю. Ці речовини борються з окислювальним стресом — головним чинником пошкодження клітин, розвитку хвороб і передчасного старіння.

Хоч мигдаль і є дуже корисним, варто пам’ятати про помірність. Оптимальна денна порція — близько 30–45 грамів (жменька горіхів).

Як вже писали "Коментарі", з віком багато людей помічають, що починають прокидатися значно раніше, ніж раніше, навіть без допомоги будильника. Якщо раніше ранішній підйом здавався складним завданням, то тепер організм сам прокидається з першими променями сонця. Це явище має наукове пояснення, про яке розповідає ресурс Huffpost.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини