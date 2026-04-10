Ця проста каша позбавить вас зайвої ваги і ризику діабету: несподіване відкриття

Попри те, що дієтологи часто рекомендують вівсяну кашу як корисний сніданок, останнім часом її користь викликає суперечки в соцмережах. Відео BBC Food розглянуло, чи справді овес приносить користь здоров’ю.

Фото: з відкритих джерел

Чи справді вівсяна каша корисна для здоров'я?

Нещодавні наукові дослідження довели, що овес може знижувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань, запальних процесів і діабету 2 типу.

Усі види вівсяної каші є частиною цільнозернових продуктів, які активно рекомендуються як основа здорового харчування. Британська дієтологічна асоціація (BDA) зазначає, що більша частина корисних речовин зберігається в зовнішньому шарі насіння — висівках та зародку, тому цільнозернові продукти містять до 75% більше поживних елементів, ніж рафіновані злаки.

Дослідження, які охопили 15 наукових робіт, показали, що регулярне вживання трьох порцій цільнозернових продуктів на день сприяє зниженню індексу маси тіла (ІМТ) та зменшенню жиру в області живота. Крім того, ці продукти допомагають боротися з ожирінням.

Фахівці наголошують, що цільнозернові продукти багаті на клітковину, яку більшість людей споживає недостатньо. Докторка Келлі Совіцкі з Гарвардського університету зазначає, що клітковина може сприяти тривалому відчуттю ситості, що допомагає контролювати апетит.

Згідно з даними BDA, люди, які регулярно споживають цільнозернові продукти, можуть знизити ризик серцево-судинних захворювань, інсульту та діабету 2 типу на 30%, якщо це поєднується з низькокалорійною дієтою та активним способом життя.

Магній, калій та антиоксиданти, що містяться в цих продуктах, можуть позитивно впливати на зниження артеріального тиску, пояснила Совіцкі.

