Ця популярна серед багатьох страва може позбавити вас зору: експерти ошелешили правдою

Вірус, який раніше пов’язували виключно з мешканцями водного середовища, може мати відношення до розвитку очних захворювань у людей. Йдеться про нодавірус прихованої смертності (CMNV), який дедалі частіше привертає увагу науковців. Про нові спостереження повідомляє MedicalXpress.

Дослідники зацікавилися збільшенням кількості випадків персистуючої очної гіпертензії, відомої як вірусний передній увеїт (POH-VAU), у Китаї. Це захворювання характеризується запаленням переднього відділу ока та значним підвищенням внутрішньоочного тиску. Водночас стандартні лабораторні тести не виявляли поширених вірусних збудників, зокрема герпесвірусів.

У межах дослідження вчені проаналізували дані 70 пацієнтів, які проходили лікування у 2022–2025 роках. Під час хірургічних втручань були отримані зразки тканин ока, які вивчали за допомогою електронної мікроскопії. У цих матеріалах виявили вірусні частинки розміром близько 25 нанометрів, що за морфологією відповідали CMNV. У зразках здорових добровольців подібних структур не зафіксували.

Для точнішої ідентифікації дослідники застосували антитіла, специфічні до цього вірусу. Генетичний аналіз показав майже повну ідентичність — 98,96% — зі штамами, які раніше знаходили у морських організмах.

Крім того, науковці перевірили здатність вірусу викликати хворобу. Експерименти на клітинних культурах і лабораторних мишах продемонстрували, що після інфікування з’являються симптоми, аналогічні людським, зокрема підвищений внутрішньоочний тиск.

Аналіз можливих факторів ризику показав, що приблизно 75% пацієнтів контактували з сирими морепродуктами — під час роботи без захисту або вживаючи їх у сирому вигляді.

Дослідники наголошують, що це перший доказ потенційного зв’язку вірусу водного походження з конкретною патологією очей у людей. При цьому CMNV вже виявляли у десятках видів морських організмів по всьому світу — від Азії до Антарктиди, що свідчить про його широке поширення.

