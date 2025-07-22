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Врачи бьют тревогу: этот очень популярный витамин может быть опасным

Мнение врачей разделилось. Витамин D может нести, как пользу, так и вред

22 июля 2025, 09:10
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Кравцев Сергей

В современном мире люди все чаще прибегают к употреблению разного рода пищевых добавок, чтобы укрепить свой иммунитет, поправить здоровье. Однако, как оказывается, не всегда они приносят пользу.

Врачи бьют тревогу: этот очень популярный витамин может быть опасным

Витамин D. Фото: из открытых источников

Так ученые выявили, противоречивые данные о витамине D и давлении. Исследования влияния потребления витамина D на наш организм являются достаточно противоречивыми.

С одной стороны, существуют исследования, которые показали, что люди с низким уровнем витамина D, как правило, имеют более высокое артериальное давление. Итак, сначала может показаться, что причиной этого расстройства является не добавка, а сам дефицит. Однако, когда рассматривается, что происходит с людьми, которые регулярно принимают добавки витамина D, появляются смешанные результаты: наблюдаются либо небольшие преимущества, либо же вообще не замечается никаких изменений.

Было выявлено, что витамин D может помочь снизить артериальное давление, если вы уже страдаете от гипертонии и имеете низкий уровень витамина D. В таких специфических случаях добавка может помочь контролировать артериальное давление, но даже в этих случаях нет 100% гарантии, что она его снизит.

Несмотря на то, что прием добавок витамина D может быть безопасным и целесообразным, важно следовать рекомендациям экспертов, чтобы не переборщить или принимать его неправильно.

Эксперты клиники Майо советуют потреблять витамин D. Они отмечают, что без него кости могут стать рыхлыми, тонкими и хрупкими, а риск остеопороза возрастает. Поэтому, если вы не получаете необходимых уровней этого витамина из солнечного света или пищи, вам может понадобиться добавка.

В нормальных дозах витамин D является безопасным. Однако, по словам экспертов, прием слишком большого количества добавок может быть вредным и даже смертельным. Это может вызвать расстройство желудка и рвоту, потерю веса и аппетита, мышечную слабость, неспособность четко или быстро мыслить, а также проблемы с сердцебиением. Чрезмерное потребление также связано с образованием камней в почках и повреждением почек.

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Источник: https://www.marca.com/en/lifestyle/fitness/2025/07/20/687cdc79e2704e65678b456d.html
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