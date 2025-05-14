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Названы продукты, которые могут разрушать витамины

Названы продукты, разрушающие витамины из других продуктов

сегодня, 13:46
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Недилько Ксения

Хотя большинство из нас внимательно следит за рационом и стремится включать в него полезные продукты, мало кто задумывается над тем, что некоторые из них способны снижать эффективность усвоения витаминов или даже разрушать их.

Названы продукты, которые могут разрушать витамины

Какие продукты разрушают витамины

Кофе и чай – враги железа

Любимые напитки многих – кофе и черный чай – содержат дубильные вещества (танины), которые способны снижать усвоение железа из продуктов. Особенно это касается растительного железа, которое поступает из бобовых, зелени, гречихи. Так что следует избегать употребления кофе или чая сразу после еды — лучше подождать хотя бы час.

Сырые яйца – антагонисты биотина.

Белок сырого яйца содержит авидин – вещество, которое связывается с витамином B7 (биотином) и мешает его усвоению. При регулярном употреблении сырых яиц это может привести к дефициту биотина. Срочная обработка (варка или жарка) нейтрализует авидин.

Алкоголь – сокрушительная сила для витаминов группы B

Спиртное негативно влияет на обмен веществ и нарушает всасывание витаминов группы B, особенно фолиевой кислоты (B9), тиамина (B1) и пиридоксина (B6). Это может привести к хроническому дефициту даже если с пищей поступает достаточное количество этих витаминов.

Соль – разрушает витамин C

Витамин C очень неустойчив, и избыточная соль в блюдах может ускорить его разрушение. Например, соление или квашение овощей в большом количестве соли снижают содержание витамина C в конечном продукте.

Сахар – антагонист хрома и кальция

Избыток сахара в рационе снижает уровень хрома в организме, а также влияет на баланс кальция и магния. Кроме того, большое количество сахара стимулирует "вымывание" важных микроэлементов из тканей.

Масло при жарке – враг витамина E

Длительное нагревание растительного масла (особенно при жарке) приводит к окислению витамина E, что снижает его биологическую активность. Лучше употреблять растительные масла в свежем виде (например, в салатах) или использовать для тушения.

Как сохранить витамины в пище?

Готовить блюда щадящими способами – на пару, запеканием, тушением.

Избегайте длительного хранения нарезанных овощей и фруктов.

Ограничить употребление кофе, чая и алкоголя во время и после еды.

Потреблять минимально обработанные продукты – они содержат больше питательных веществ.

Рациональное сочетание продуктов и осторожное отношение к кулинарной обработке поможет не только сохранить витамины, но и извлечь из них максимальную пользу для здоровья.

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