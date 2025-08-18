Витамин D работает не так, как думали: неожиданные выводы американских исследователей

Витамин D и кальций десятилетиями считались эффективным методом укрепления костей и профилактики переломов, особенно для людей в пожилом возрасте. Однако новые данные от Рабочей группы профилактических услуг США (USPSTF) подвергают сомнению эту уверенность.

Витамин D не спасает от переломов. Фото из открытых источников

Американские исследователи пришли к выводу, что для в целом здоровых пожилых людей прием витамина D и кальция не уменьшает риска падений или переломов.

"Исследования показывают, что не существует никакой дозы витамина D или кальция, которая обеспечила бы какую-либо пользу в предотвращении переломов костей", — объясняет профессор из Университетской больничной системы здравоохранения Гаутам Рао.

Однако, витамин D и кальций остаются важными для нормальной работы организма. Витамин D помогает усваивать кальций и оказывает положительное влияние на иммунную систему, мышцы и мозг. В свою очередь кальций является ключевым для здоровья костей и зубов.

Профессор Шерри-Энн Бернетт-Бови из Гарвардской медицинской школы напоминает, что суточная норма витамина D составляет 600-800 мг, а кальция — 700-1200 мг. Однако проблема в том, что значительная часть людей не получает эти элементы с питанием.

По словам доктора Адрес Вонга из Совета ответственного питания, витамин D и кальций в форме добавок могут быть полезны для тех, кто имеет их дефицит, например, людей, которые редко бывают на солнце, не употребляют молочные продукты или имеют ограниченный рацион. Однако для большинства здоровых людей после 60 лет дополнительные пилюли не являются "страховкой" от переломов.

Профессор Рао отмечает, что самый эффективный способ уменьшить риск падений и переломов заключается не в таблетках, а в движении. Регулярные упражнения, в частности йога, пилатес, тай-чи, ежедневная ходьба или скандинавская ходьба помогают улучшить баланс, укрепить мышцы и суставы, а также сохранить координацию.

Таким образом, несмотря на популярность витамина D и кальция как "защиты" для костей, научные данные свидетельствуют, что профилактика переломов в значительной степени зависит от образа жизни, а не только от добавок. Для сохранения здоровья костей в зрелом возрасте важно сочетать сбалансированное питание, регулярные упражнения и своевременную диагностику дефицита питательных веществ.

