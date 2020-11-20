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Главная Новости Здоровье витамины и пищевые добавки Ученые раскрыли еще одно свойство витамина D
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Ученые раскрыли еще одно свойство витамина D

Витамин D способен снижать риск развития рака

сегодня, 17:14
Автор:

Елизавета Черных

Ученые из медицинской школы Гарварда пришли к выводу, что употребление витамина D может способствовать снижению риска онкологических заболеваний. 

Ученые раскрыли еще одно свойство витамина D

ФОТО: Из открытых источников

В эксперименте ученых приняли участие 25 тысяч мужчин и женщин, возраст которых 50-55 лет. За их здоровьем ученые наблюдали на протяжении пяти лет. Эксперты разделили участников на четыре группы: первой было предложено употреблять витамин D и омега-3, второй — витамин D и плацебо, третьей — только омега-3, четвертой — только плацебо. 

После длительных, ежегодных обследований, ученым удалось установить снижение показателей смертности на поздних стадиях онкологических заболеваний, при этом вид онкологии не имел значения. Эксперты также добавили, что показатели эффективности приема витамина D зависят от веса человека. У участников эксперимента, которые имели нормальную массу тела, снижение показателей достигло 38 процентов, а общий показатель снижение смертности от рака составил 17 процентов.

Как сообщали "Комментарии" ранее, ученые назвали особо опасный симптом рака поджелудочной железы. 



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Источник: https://lenta.ru/news/2020/11/20/vitamin_d/
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