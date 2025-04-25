Топ-3 витамина, которые нельзя принимать при высоком давлении

Большинство людей склонно думать, что от приема витаминов точно не будет вреда, а лишь польза для здоровья. Именно поэтому употребляют разнообразные пищевые добавки, не подозревая, что некоторые из них могут только усугубить ситуацию.

Высокое давление. Фото: из открытых источников

Экстракт горького апельсина, полученный из высушенной кожуры плодов горького апельсина, часто применяется в добавках, которые продаются для похудения и спортивных результатов. Однако для людей с высоким кровяным давлением этот экстракт может создать немало проблем.

Кардиолог Колумб Батист рассказал, что эта добавка содержит синефрин, который может поднимать артериальное давление и провоцировать опасные сердечные ритмы.

Длительное употребление горького апельсина может повысить систолическое артериальное давление (верхний показатель) на 6 мм рт. ст., а диастолическое (нижний показатель) на 4 мм рт. ст. Эта добавка также может повысить вероятность серьезных осложнений, таких как инфаркт и инсульт.

На втором месте среди витаминов, которым нужно отнестись с осторожностью расположился корень солодки. Он известный своим резким подслащенным вкусом и успокаивающими свойствами, традиционно использовался как растительное средство для облегчения проблем с пищеварением, борьбы с вирусами и успокоения боли в горле.

Тем не менее, если у вас высокое кровяное давление, лучше избегать пищевых добавок из солодки или продуктов, которые содержат солодку в качестве вспомогательного ингредиента. Это объясняется тем, что солодка содержит глицирризиновую кислоту — соединение, которое может заставить организм удерживать натрий, потенциально повышая артериальное давление.

Ну, и, конечно, же к ТОП-3 опасных витаминов стоит отнести добавки, содержащие кофеин. Порцию кофеина мы можем получить не только выпив утренний кофе или послеобеденный чай. Его довольно часто, как ингредиент, используют во многих добавках, которые повышают энергию, улучшают бдительность и повышают физическую работоспособность.

Этот разрекламированный стимулятор может спровоцировать на некоторое время повышение артериального давления, что делает его рискованным выбором для людей с гипертонией.

Даже небольшое повышение примерно на 2 мм рт.ст. может повлиять на здоровье сердца у лиц с высоким риском.

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