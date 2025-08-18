logo

Стоит копейки, а витаминов имеет больше всего: о какой рыбе идет речь

Карась - отличный выбор для тех, кто ищет здоровую, вкусную и доступную альтернативу более популярным видам рыбы

18 августа 2025, 10:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В поисках здоровой и вкусной рыбы мы часто выбираем популярные виды, такие как лосось, треска или тунец. Однако в украинских реках и озерах можно найти рыбу, которая не только соответствует их качеству, но и значительно дешевле.

Карась. Фото: из открытых источников

Карась обыкновенный считается не просто пресноводной рыбой семейства карповых, которая водится в озерах, реках, прудах и даже дренажных канавах. Он известен своей устойчивостью к суровым условиям, может выживать в водах с низким уровнем кислорода, что делает его чрезвычайно выносливым видом. Хотя карась не так популярен, как карп или форель, он заслуживает внимания благодаря своему вкусу и пользе для здоровья.

Мясо карася — настоящая кладезь питательных веществ. 100 г этой рыбы содержит целых 18 г белка, необходимого для восстановления и наращивания мышц. Карась также содержит витамины группы В, такие как B6, B12 и ниацин, которые поддерживают нервную систему, а также обмен белков и жиров. Кроме того, мясо карася нежирное, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за своим весом. Оно вкусное, нежное и белое, но важно помнить, что оно довольно костлявое.

Одно из самых больших преимуществ карася — его доступная цена. В Украине его можно купить примерно от 70 гривен за килограмм.

Карась — отличный выбор для тех, кто ищет здоровую, вкусную и доступную альтернативу более популярным видам рыбы. Его мясо не только обеспечивает ценные питательные вещества, но и предлагает широкий спектр кулинарных возможностей. Стоит исследовать эту забытую жемчужину польских вод и узнать, сколько она может предложить.

Читайте также на портале "Комментарии" — рыбу рекомендуют добавлять в рацион, как отличный источник белка, омега-3 жирных кислот и витаминов. Однако не всем можно употреблять ее — у некоторых категорий людей повышен риск негативных последствий от потребления рыбы. Главные причины – содержание ртути, токсинов, паразитов или аллергенов. Кому не стоит употреблять рыбу, рассказываем дальше.




Источник: https://gotowanie.onet.pl/porady/smiesznie-sie-nazywa-i-kosztuje-grosze-ta-ryba-to-skarbnica-witamin/g6n5jhb

