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Пробиотики: бактерии-друзья

Широко принятое определение пробиотиков звучит как: «живые микроорганизмы, которые при введении в адекватных количествах, приносят пользу здоровью». И есть доказательства того, что пробиотики могут играть определенную роль в улучшении колик, экземы и кишечных проблем. Но могут ли они действительно сделать человека здоровым?

сегодня, 15:23
Автор:

Седлецкая Татьяна


Пробиотики: бактерии-друзья

Фото: biocodexmicrobiotainstitute

Пробиотики стимулируют рост и жизнедеятельность толстого кишечника. Они поставляют питательные вещества для живых бактерий, и повышают их способность выживать и жить в кишечнике. Но есть внешние силы, которые могут нарушить баланс. Антибиотики, например, могут убить как плохие, так и хорошие бактерии в кишечной флоре, что приводит к желудочно-кишечным расстройствам.  

Некоторые исследования показали, что употребление пробиотиков через пищевые продукты или добавки могут положительно повлиять на баланс флоры организма и, следовательно, на его здоровье.

Две из наиболее распространенных категорий полезных бактерий, которые естественным образом происходят в нашем организме, называются Lactobacillus и Bifidobacterium — их, как правило, производители используют в своих продуктах. Но в настоящее время недостаточно исследований, показывающих, что пищевые продукты на самом деле предоставляют предлагаемые ими преимущества.  

Важно отметить, что борьба с инфекцией эффектом пробиотиков носит лишь временный характер. Это происходит потому, что пробиотики не накапливаются в желудочно-кишечной системе человека. После того как вы прекратите принимать любой пробиотик, будь то в продуктах, или в лекарственной форме, он исчезает из желудочно-кишечного тракта и уровень микрофлоры возвращается к тому, что был ранее.

Что искать на продуктовых полках?

Шумиха вокруг пробиотиков, вызванная маркетингом, существенно опережает науку. Но уже достоверно известно, что лучшими источниками полезных бактерий являются молочные продукты, такие как йогурт, кефир, а также выдержанные сыры, такие как чеддер и гауда. Эти продукты также содержат важные питательные вещества — белок, кальций, а в некоторых случаях и витамин D. 


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