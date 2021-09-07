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Главная Новости Здоровье витамины и пищевые добавки Доктор Комаровский рассказал, от чего нужно избавиться, чтобы быть здоровым
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Доктор Комаровский рассказал, от чего нужно избавиться, чтобы быть здоровым

Комаровский также объяснил, когда не следует принимать витамины

сегодня, 09:10
Автор:

Кравцев Сергей

Главный рецепт здоровья и долгих лет жизни кроется в том, чтобы избавиться от негативных эмоций. В этом уверен главный педиатр страны Евгений Комаровский. Как передает издание "Комментарии", своим мнении доктор Комаровский поделился во вчерашнем эфире канала "Украина 24". 

Доктор Комаровский рассказал, от чего нужно избавиться, чтобы быть здоровым

Евгений Комаровский Фото из открытых источников

По мнению доктора, источником негативной информации может быть кто угодно. Тот же сосед по дому или же плохая передача по телевизору, и даже ваш руководитель на работе. И задача человека, который заботится о своем здоровье, оградить себя от таких людей, от тех факторов, которые продуцируют негативную информацию. 

Второй важный момент, подчеркнул Евгений Комаровский, равномерные физические нагрузки, полноценный сон и красота – это то, что делает человека не только счастливым, но и здоровым. Также Комаровский отметил, что большое значение имеет приём витаминов, но речь идет не о таблетках, которые некоторые наши соотечественник и стараются есть пачками. Речь идет о полноценном питании. Людям, которые полноценно питаются, проводят много времени на свежем воздухе не нужны дополнительные витамины. Они их получают из еды. 

По словам специалиста, важно понимать, что "чудесного витамина", который решит все ваши проблемы и который пропишет доктор просто не существует. Всемирная организация здоровья рекомендует получить витамины из разнообразного сбалансированного питания. Исключение разве что составляет витамин D, потому что его получать от солнца не рекомендуется, его можно принимать внутрь.

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/12472-vitaminy-ne-nuzhny-komarovskiy-dal-prostoy-sovet-ukraincam
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