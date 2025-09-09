Добавляйте эту специю почаще в блюда: она существенно укрепит ваш организм

Базилик — не только обычная ароматная приправа, она еще и имеет много пользы для организма. Регулярное употребление этого растения может укреплять иммунитет, улучшать пищеварение и поддерживать сердечно-сосудистое здоровье.

Базилик. Фото: из открытых источников

По данным PubMed, базилик богат эвгенолом — антиоксидантом, который помогает нейтрализовать вредные свободные радикалы в организме благодаря высокому показателю способности поглощать кислородные радикалы (ORAC).

Высокий показатель ORAC отражает лучшую способность бороться с оксидативным стрессом, что может снизить риск хронических заболеваний, особенно сердечных заболеваний.

К тому же, базилик является источником необходимых витаминов и минералов, в частности витамина K, A, а также небольшого количества железа и кальция. Не нужно много листьев базилика, чтобы получить пользу от его высокого содержания витаминов и минералов. Замораживайте измельченные листья базилика для удобного использования в течение года.

Согласно данным National Library of Medicine, богатое содержание антиоксидантов в базилике также помогает сдерживать воспаление в организме. Базилик содержит ряд фитонутриентов, которые являются природными растительными соединениями, полезными для здоровья.

Многие из этих фитонутриентов, такие как полифенолы являются антиоксидантами, обладающими противовоспалительными свойствами. Антиоксиданты помогают уменьшить воспаление, предотвращая оксидативный стресс, вызванный свободными радикалами, которые повреждают клетки.

Базилик содержит фенольные соединения и флавоноиды, которые могут снижать активность ферментов, замедляя всасывание глюкозы из кишечника. Экстракты базилика могут снижать уровень глюкозы в крови и улучшать чувствительность к инсулину.

Включение базилика в рацион может быть полезным дополнением к диете для людей с диабетом или тех, кто стремится поддерживать здоровый уровень сахара в крови. Его можно добавлять в блюда, использовать для приготовления чая или добавлять в смузи.

